Messi a înscris în „testul” cu Islanda, Argentina a câștigat

Superstarul sud-american a contribuit substanțial la victoria (3-0) echipei Argentinei în meciul de verificare cu Islanda, ultimul înaintea debutului la CM de fotbal 2026.

Disputată pe un stadion arhiplin din Auburn (Alabama), confruntarea a fost afectată de vremea neprielnică, o ploaie torențială amenințând chiar cu anularea.

La 38 de ani, Lionel Messi a intrat pe teren în partea a doua, evoluând aproximativ 20 de minute. Fostul jucător de la Barcelona și PSG s-a tratat peste două săptămâni pentru o problemă la tendonul lui Ahile de la piciorul stâng.

Se apropie de meciul cu numărul 200

Astfel că acum a bifat cel de-al 199-lea său meci pentru selecționata Argentinei, după ce a fost menajat în testul precedent împotriva Hondurasului (2-0).

În cele douăzeci de minute petrecute pe gazon, Messi a încântat publicul cu execuțiile sale și nu a părut deloc afectat fizic. El a transformat un penalty acordat de arbitru după un fault asupra lui Lautaro Martinez (min. 72). Celelalte goluri au fost reușite de Valentin Barco (min. 8) și Thiago Almada (min. 86).

Messi este cel mai titrat fotbalist

Născut în 24 iunie 1987, la Rosario, Messi este căpitan atât al formației Inter Miami din Major League Soccer, cât și al echipei naționale a Argentinei. Considerat pe scară largă unul dintre cei mai mari jucători din istorie, el a câștigat opt Baloane de Aur, șase Ghete de Aur europene și a avut opt nominalizări la titlul de cel mai bun jucător al lumii de către FIFA. În 2025, a fost desemnat cel mai bun fotbalist al tuturor timpurilor de către Federația Internațională de Istorie și Statistică a Fotbalului (IFFHS).

De asemenea, argentinianul este și cel mai titrat jucător din istoria fotbalului profesionist, câștigând 46 de trofee. Acesta a reușit cele mai multe goluri într-un an calendaristic (91), cele mai multe goluri pentru o singură echipă de club (672 pentru Barcelona), cele mai multe goluri în La Liga (474), cele mai multe pase decisive în fotbalul internațional (61), cele mai multe contribuții la goluri la Cupa Mondială FIFA (21) și cele mai multe contribuții la goluri în Copa América (32). Messi a marcat peste 900 de goluri în cariera sa la seniori și a dat peste 400 de pase decisive pentru echipele de club și națională, rezultând peste 1.300 de contribuții la goluri — cel mai mare total din istoria sportului.

Campioană mondială en titre, Argentina va debuta la ediția 2026 a CM de fotbal în 16 iunie, împotriva Algeriei, la Kansas City.