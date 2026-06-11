Mexicul a câștigat cu 2-0 în fața Africii de Sud, 3 jucători au fost eliminați

Ediția cu numărul 23 a Campionatului Mondial de fotbal a debutat în această noapte. Pe Stadionul „Azteca” din Mexico City, echipa Mexicului a câștigat cu 2-0 (1-0) meciul cu Africa de Sud.

A fost prima partidă din seria de 104. Confruntarea s-a disputat la trei ani și jumătate după ce Argentina condusă de Lionel Messi a câștigat finala cu Franța, în Qatar.

Aflată pe locul 14 în clasamentul FIFA, echipa Mexicului evoluează pentru a treia oară pe teren propriu, această țară mai găzduind turneele finale din 1970 și 1986. Tocmai de aceea nord-americanii și-au propus să obțină un succes clar prin care să ia o opțiune serioasă la calificarea în faza eliminatorie.

Oamenii lui Javier Aguirre au fost socotiți favoriți în acest meci de deschidere. Și trebuie spus că aceste echipe s-au înfruntat și la ediția din 2010. La Johannesburg, atunci când au terminat la egalitate, 1-1. De partea cealaltă, selecționata Bafana Bafana a revenit la CM de fotbal după 16 ani.

Mexicanii au evoluat în echipamentul lor tradițional, verde, alb și roșu, în timp ce sud-africanii au jucat în galben. Gazdele au inițiat primul atac al întâlnirii.

Sithole a gafat la primul gol

Jimenez a avut prima ocazie a meciului (min. 5). Ceea ce n-a fost surprinzător, Mexicul dominând din start. Deloc întâmplător s-a deschis scorul. Lira a recuperat mingea pierdută de Sithole, în zona careului de 16 metri, balonul a ajuns la Julian Quinones, care a înscris cu piciorul drept de la circa 14 metri (min. 9). Este cel de-al 3-lea gol marcat de acesta în 23 de meciuri pentru Mexic.

Dominarea gazdelor a fost ilustrată de faptul că după o jumătate de oră avea 56% la posesie. În minutul 35, portarul sud-african Williams a intervenit la o acțiune la care au participat Jimenez și Gallardo. Nouă minute mai târziu, acesta a avut o nouă paradă la devierea lui Jimenez. De asemenea, în minutul 42 a fost salvat de stâlpul din stânga porții la execuția lui Quinones.

Cartonaș roșu pentru același Sithole

Al doilea mitan a început cum nu se poate mai prost pentru Africa de Sud. După ce a expediat un șut în minutul 46, Gutierez a provocat eliminarea lui Sithole (min. 50). După ce a pierdut mingea la golul mexican, acesta l-a faultat pe adversarul său care scăpase perpendicular pe poartă. Și arbitrul i-a arătat fără ezitare cartonașul roșu.

Diferența s-a majorat în minutul 67, când Raul Jimenez a fructificat o minge trimisă de Alvarado. Pentru numărul 9 mexican acesta a fost golul 46 marcat în cel de-al 128-lea meci pentru reprezentativa țării din America de Nord.

Zwane a fost eliminat pentru o palmă

Sud-africanii au încercat să amenințe poarta adversă, însă la o acțiune ofensivă Themba Zwane l-a lovit cu palma pe Alvarado, iar arbitrul Sampaio a decis, după ce a vizionat reluările, să arate cartonașul roșu (min. 84).

În minutul 90+2, la un atac sud-african, căpitanul mexican Montes a văzut și el cartonașul roșu, fiind sancționat pentru o intervenție tare asupra lui Mudau, care scăpa spre poartă.

În aceeași Grupa A, în această dimineață, la 5.00 (ora României), la Guadalajara, se va juca partida Correa de Sud - Cehia.

Mexic - Africa de Sud 2-0 (1-0)

MEXICO CITY (11 iunie 2026) * Stadion: Azteca * Arbitru: Wilton Sampaio

Au marcat: Quinones (min. 9), Jimenez (min. 67)

Cartonașe roșii: Sithole (min. 50), Zwane (min. 84), Montes (min. 90+2)

Cartonașe galbene: Gutierez (min. 23), Mokoena (min. 17), Sibisi (min. 74)

Mexic (4-3-3): Rangel - Reyes, Montes, Vasquez, Gallardo - Fidalgo, Lira, Gutierrez - Alvarado, Jimenez, Quinones.

Au mai jucat: Mora (Fidalgo, 66), Chavez (Gutierez, 66), Gonzalez (Jimenez, 76), Alvarez (Lira, 76), Vega (Quinones, 79)

Antrenor: Javier Aguirre

Africa de Sud (5-3-2): Williams - Mudau, Okon, Mbokazi, Sibisi, Mbokazi, Modiba - Mokoena, Sithole, Adams - Foster, Rayners.

Au mai jucat: Mbatha (Foster, 56), Zwane (Adams, 61), Appollis (Modiba, 77), Makgopa (Rayners, 77)

Antrenor: Hugo Broos