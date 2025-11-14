Când necazurile se țin lanț: Bolnavă de cancer, legendara patinatoare a rămas fără trofeele de o viață, după un jaf nemilos

Aflată deja într-o perioadă dificilă din cauza problemelor de sănătate, fosta mare campioană la patinaj, Surya Bonaly, trece printr-o nouă încercare. Sportiva a anunțat că a rămas fără medaliile sale după ce locuința ei din Statele Unite a fost jefuită.

În momentul furtului, casa ei din Las Vegas a fost spartă, iar Surya se afla în Minnesota, unde își îngrijește mama, grav bolnavă de cancer la plămâni, sân și la stern. Și Surya se confruntă cu propriile probleme medicale, luptând cu cancerul mamar.

Când s-a întors acasă, fosta patinatoare a descoperit că obiectele cu cea mai mare valoare sentimentală, medaliile și trofeele sale, dispăruseră.

„Vedeți, toate acele medalii pe care le-am câștigat în trecut, în timp ce concuram la diferite campionate mondiale și europene, din păcate au dispărut. Acum câteva zile, cineva, adică un cuplu, mi-a jefuit casa și mi-a furat toate obiectele de valoare.

Fac un apel la locuitorii din Vegas sau la casele de amanet. Dacă vedeți vreodată medalii de aur și argint străine de vânzare, vă rog să sunați imediat la poliție. Mulțumesc!”, a scris fosta mare patinatoare artistică, pe Instagram, conform The Sun.

Hoții au fost surprinși pe camerele de supraveghere

Surya Bonaly a anunțat imediat poliția despre cele întâmplate. Primele detalii despre furt au fost obținute din înregistrările camerelor de supraveghere. În imagini se văd două persoane care pătrund în locuință: una îmbrăcată cu un hanorac negru, cealaltă purtând o vestă asemănătoare celor folosite de curieri. Hoții au spart geamurile și au tăiat conexiunea WiFi, reușind astfel să dezactiveze sistemul de securitate al casei.

„Cred că este cu siguranță că totul a fost organizat de niște oameni răi. Mi-am dat seama că medaliile mele dispăruseră. De campioană europeană, mondială, junioară, totul. Orice medalie pe care o aveam din cariera mea de patinaj. Sper și mă rog cu adevărat ca nimeni să nu topească acele medalii”, a completat Surya Bonaly.

Cine este Surya Bonaly

Surya Bonaly este una dintre cele mai apreciate figuri din lumea patinajului artistic și o antrenoare recunoscută internațional. Originară din Franța și ajunsă acum la 51 de ani, ea s-a remarcat prin performanțe impresionante, printre care trei medalii mondiale de argint.

De-a lungul carierei, a cucerit de cinci ori titlul de campioană a Europei, a devenit campioană mondială de juniori în 1991 și a dominat patinajul francez, câștigând de nouă ori campionatul național.