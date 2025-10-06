Sportiva româncă posesoare de cont pe OnlyFans face bani grămadă și râde de critici: „Opiniile lor nu achită facturile”

Alexandra Ianculescu, 34 de ani, o fostă patinatore româncă posesoare de pașaport canadian și rezidentă la Calgary, s-a lansat inițial pe Instagram, unde a prins viteză, apoi a decis să se promoveze pe o platformă plătită, Onlyfans, după viața din patinaj, sport la care a renunțat în 2021. Povestea româncei a fost prezentată de publicația italiană „Corriere dello Sport”.

După ce a încercat fără succes ciclismul, și-a dat seama că, pentru a-și câștiga existența, este mai bine să-și deschidă un profil pe OnlyFans. „În 2021, am decis să deschid acest cont pentru că primeam permanent un număr imens de aprecieri la fotografiile mele în bikini (pe Instagram) și oamenii îmi sugerau să le vând pe această platformă”, a specificat Ianculescu, într-o postare pe Instagram.

„Am crezut că e o glumă. Nu voiam să fiu văzută ca fiind faimoasă pentru vânzarea de fotografii în bikini, având în vedere că am muncit atât de mult ca sportivă, am muncit din greu pentru educația mea, vorbesc mai multe limbi și îmi place cu adevărat imaginea pe care mi-am creat-o despre mine”, s-a jenat ea, în primă fază. Inhibiția i-a dispărut repede.

„După ce am văzut cât am câștigat în prima lună pe Onlyfans, mi-a schimbat complet viața în bine. Acum mă bucur să mă antrenez full-time.

Înainte, mă interesa ce credeau oamenii, dar apoi mi-am dat seama că opiniile lor nu achită facturile. Voi continua să fac ceea ce vreau pentru că îmi place cât de confortabilă mă simt cu adevărat cu corpul meu și cum am învățat să mă iubesc în orice fel”.

La patinaj, Ianculescu a concurat inițial în echipa națională a Canadei la probele de patinaj viteză (500 și 1.000 de metri) până în 2016. Apoi, a început să poarte echipamentul României ​​la Jocurile Olimpice de la PyeongChang din 2018, terminând pe ultimul loc (locul 31) la proba de patinaj viteză de 500 de metri.