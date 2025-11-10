Patinatorul Eduard Nițu acuză federația de patinaj că îi refuză participarea la Cupă Mondială: „Sunteți penibili”

Într-o postare pe Facebook, patinatorul Eduard Nițu dă de pământ cu federația de specialitate, care i-ar fi blocat participarea la Cupa Mondială.

„Mai țineți minte postarea mea de acum cateva săptămâni în care spuneam ca voi lua parte la prima mea Cupă Mondială de seniori unde voi fi si cel mai tânăr din lot? Se pare ca să fii si mic si bun deranjează, astăzi am aflat ca nu voi fi lasat sa iau startul în toate cursele pentru care am muncit sa ma calific”, își începe Edy postarea pe Facebook.

La începutul anului, sportivul care activează la CSM Ploiești reușise un rezultat unic pentru România, în cadrul celei de-a 3-a etape a ISU Junior World Cup (Campionatul Mondial U23), obținând locul 1 și medalia de aur în proba de 500 de metri la Collalbo, Italia.

„Aceeasi persoana & co care imi iau mie dreptul azi sa fug sunt aceleași care m-au bârfit, ras de mine si de antrenorul meu, luat peste picior in nenumărate cazuri, au dat dovada de lipsa de fair-play cand eu câștigam in fata lor si nici " bravo ma" nu au spus, dar se văitau mereu ca ii doare ceva sau ca au probleme si ca de asta ii înving. Le spun si eu...domnilor..sunt cu aproape 5 ani mai mic decat voi, sunteți penibili.

În momentul de față sunt pus in situatia de a alege daca să îmi mențin poziția de a lua startul unde îmi este locul, să fug ce mi se permite nu ceea ce am castigat de drept al meu, sau daca sa nu mai fug nimic in semn de grevă. O sa ma gândesc, dar momentan ma confrunt cu o nedreptate majoră.

Din pacate astfel de oameni exista in sport si din cauza lor multi sportivi aleg calea retragerii.

Până voi lua o decizie, atat am de spus:

"TATĂ, IARTĂ-I, CĂCI NU ȘTIU CE FAC" (Luca 23, 34)”, încheie sportivul.