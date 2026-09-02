Soția lui Adrian Mutu intră în televiziune. Sandra, fostă Miss România, va fi prezentatoare

Apariție inedită în lumea reflectoarelor! Sandra Mutu, soția „Briliantului”, își va face debutul în televiziune. Ea va prezenta Retrospectiva Știrilor Antena Stars, în fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 9.00.

Sandra Mutu începe o carieră în TV Foto: Antena 1

Frumoasa soție a lui Adrian Mutu (47 de ani) a decis să accepte propunerea celor de la Antena Stars, chiar dacă până acum a preferat de fiecare dată să fie în spatele reflectoarelor și să fie o prezență discretă. În vârstă de 33 de ani, Sandra este jumătatea fostului atacant de naționalei României de peste un deceniu. Povestea lor de dragoste este una dintre cele mai frumoase din sportul românesc, iar apariția pe lume a lui Tiago, în urmă cu 9 ani, a făcut totul și mai luminos.

Adrian și Sandra Mutu, în vacanța de vară Foto: Facebook

În 2010, la 17 ani, Sandra Mutu a fost Miss România

Fostă Miss România în 2010, pe când avea 17 ani, Sandra Mutu a decis că e timpul să pășească în lumea televiziunii. Curtată mulți ani de producători și de posturi TV, ea a acceptat oferta celor de la Antena Stars, așa că de acum, în fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 9.00 dimineața, o vom vedea prezentând Retrospectiva Știrilor Antena Stars, potrivit Click!.

„Este o experiență inedită pentru mine, este noul absolut și chiar o pot considera o provocare. Sincer, am stat și m-am gândit puțin până să spun <<da>>, dar am considerat că e momentul să ies din zona de confort. Ce-i drept, am avut și foarte multă susținere din partea oamenilor care realmente contează pentru mine, iar asta mi-a dat curaj. Momentan, am foarte multe emoții, pe care vreau să le transform în ceva constructiv. Așadar, vă aștept la Retrospectiva Ştirilor Antena Stars!”, a spus Sandra Mutu, conform sursei citate.