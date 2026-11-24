Carlos Alcaraz a încheiat în forță sezonul și a cucerit trofeul ATP Finals, după o finală în care nu i-a lăsat prea multe șanse lui Alexander Zverev.

Carlos Alcaraz Foto: X @LaureusSport

Spaniolul s-a impus în două seturi, 6-2, 7-6, și a obținut o nouă victorie importantă în fața germanului. Duelul de la Torino a reprezentat cea de-a 14-a întâlnire dintre cei doi tenismeni, iar Alcaraz a reușit să se impună într-un moment important al sezonului.

Succesul îi aduce spaniolului o performanță istorică

Alcaraz devine cel mai tânăr jucător care reușește să câștige toate cele patru turnee de Grand Slam și Turneul Campionilor, completând astfel un palmares impresionant la o vârstă fragedă.

Asemenea finalei de la Roland Garros 2025, când l-a învins pe Jannik Sinner, Alcaraz a profitat imediat de momentele dificile ale adversarului și a preluat controlul jocului. Spaniolul nu i-a oferit nicio șansă de revenire lui Alexander Zverev și a plecat de la Torino cu premiul de 5.171.000 de dolari, rezervat campionului care încheie competiția fără înfrângere.

„Uneori decizia se aude puțin mai târziu, așa că în primele câteva momente, în timp ce eram întins pe teren, mă gândeam doar: «Te rog, să fie mingea în teren». Nu auzisem niciun anunț și speram că nu va veni. Acest titlu înseamnă totul pentru mine, pentru echipa mea, pentru familia mea. Ei știu cât de mult am alergat pentru acest moment și cât de mult am muncit pentru a ridica acest trofeu. E greu să descriu ce simt. Sunt mândru de tot ce am realizat împreună în această săptămână. Toată lumea țipa și sărbătorea. Mama plângea, e o persoană foarte emoțională. Au fost două săptămâni dificile, timp în care am avut de-a face cu presiunea, problemele fizice, organizarea întâlnirilor de echipă și luarea deciziilor complicate. A trebuit să gestionăm totul, pe teren și în afara acestuia. Când în sfârșit m-am alăturat lor, toată presiunea a dispărut. Mă puteam relaxa și eram eu însumi.

M-am concentrat în special pe returul meu. Am vrut să pun cât mai multe mingi posibil în teren și apoi să construiesc punctele de pe linia de fund. I-am citit foarte bine serviciul, m-am deplasat și am reacționat rapid. Când mi-am dat seama din primele game-uri că pot returna bine, am câștigat încredere. M-am gândit la acele momente. Mi-am spus să fac la fel ca la antrenament, să rămân calm și concentrat. Samuel a făcut o treabă uimitoare pe tot parcursul anului, împreună cu fratele meu Alvaro. Sunt foarte mândru de amândoi. Am început sezonul foarte bine, câștigând în Australia și Doha, dar apoi au apărut problemele fizice. Asta a făcut totul mult mai simple!”, a mărturisit Carlos în conferința de presă, citat de Ubitennis.

Pentru Alcaraz, sezonul nu s-a încheiat însă odată cu victoria de la Torino. Următoarea țintă este trofeul Cupei Davis, unde Spania speră să completeze un an excelent. Ultimul jucător care a reușit să câștige ATP Finals și Cupa Davis în același an a fost Jannik Sinner, în 2024. Competiția pe echipe se desfășoară la Bologna, în perioada 24-29 noiembrie, iar reprezentativa Spaniei pornește cu șanse importante la cucerirea trofeului.