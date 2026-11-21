Componentă a lotului olimpic de tenis de masă al României, Bernadette Szocs a avut evoluții remarcabile la WTT Star Contender Muscat 2026. Mureșanca a cucerit 3 medalii de bronz în tot atâtea probe la care a participat.

Stelista Bernadette Szocs a avut evoluții deosebite la competiția din Oman Foto: World Table Tennis / Eng Chin An

Federația Română de Tenis de Masă (FRTM) a salutat evoluțiile sportivei legitimată la CSA Steaua București pe contul oficial de Facebook: „Trei probe, trei medalii de bronz pentru Bernadette Szocs la WTT Star Contender Muscat 2026! Românca a încheiat pe podium și la simplu feminin, după calificarea în semifinale, și completează astfel o competiție în care a cucerit bronzul și la dublu feminin, alături de Elizabeta Samara, respectiv la dublu mixt, împreună cu Eduard Ionescu!”

În semifinalele probei de simplu feminin, Bernadette Szocs (locul 22 mondial, favorita nr. 5) a întâlnit-o pe Honoka Hashimoto (Japonia, nr. 14 mondial, favorita nr. 2), în fața căreia a pierdut după un joc de anduranță. „Japoneza și-a impus stilul în primele două seturi, iar tricolora a găsit răspunsul în setul al treilea, când a crescut presiunea, a căutat unghiuri mai bune și a reușit să reducă diferența. Totuși, adversara a revenit în control, iar Bernadette Szocs a obținut medalia de bronz la simplu feminin, după 1-3 (6-11, 4-11, 11-9, 4-11)”.

Stelista Bernadette Szocs a cucerit medalia de bronz la simplu Foto: Federația Română de Tenis de Masă

Până atunci, Berni a obținut victorii importante cu Joo Cheonhui (Coreea de Sud), 3-1 (11-8, 12-10, 7-11, 11-7), Sachi Aoki (Japonia), 3-0 (11-9, 11-4, 11-6), și Wei Jingming (China), 3-2 (7-11, 14-16, 11-9, 11-6, 11-4).

E de subliniat faptul că, la o săptămână distanță de la înfrângerea suferită în sferturile de finală de la WTT Contender Istanbul 2026, Bernadette și-a luat revanșa în fața sud-coreencei Joo Cheonhui. „Tricolora a găsit soluțiile potrivite împotriva jocului adversarei, a pus presiune prin atacuri variate și a avut răbdarea necesară în schimburi pentru a-și adjudeca primul set. A urmat un set secund echilibrat, în care fiecare punct a contat, iar Bernadette Szocs a avut precizie în momentele decisive. După reacția adversarei în setul al treilea, românca a ridicat din nou ritmul, a preluat controlul la masă și a încheiat meciul cu o victorie, scor 3-1 (11-8, 12-10, 7-11, 11-7)”, s-a menționat pe contul de Facebook al FRTM.

La dublu mixt, Bernadette Szocs și Eduard Ionescu au confirmat statutul de favoriți cu nr. 3 Foto: Federația Română de Tenis de Masă

La dublu mixt, Bernadette Szocs și Eduard Ionescu au participat din postura de favoriți cu numărul 3 ai probei și ocupanți ai locului 12 mondial. Românii au confirmat și au cucerit bronzul după o evoluție deosebită până în „careul de ași”. FRTM a notat: „Cu sincronizare la masa de joc, lovituri variate și soluții eficiente în momentele importante, românii au învins perechea australiană Finn Luu/Jiamuwa Wu, scor 3-0 (11-4, 11-6, 12-10), iar în sferturile de finală au depășit perechea japoneză Jo Yokotani/Cocona Muramatsu, tot fără set pierdut, scor 3-0 (11-4, 13-11, 11-4). În semifinala cu Esteban Dorr/Jia Nan Yuan (Franța), perechea română a avut de recuperat după primele două seturi și a găsit resursele pentru a câștiga setul al treilea, cu 11-8. Eduard Ionescu și Bernadette Szocs au încercat să prelungească duelul și au rămas aproape de adversari în setul al patrulea, dar francezii au obținut calificarea în finala probei de dublu mixt, în timp ce românii au rămas pe locul al treilea, după 1-3 (6-11, 5-11, 11-8, 9-11)”.