 De la Năstase la Zverev. Germanul este unul dintre cei mai „bătrâni” lideri ATP | adevarul.ro
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De la Năstase la Zverev. Germanul este unul dintre cei mai „bătrâni” lideri ATP

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Începând de astăzi, Alexander Zverev este al 30-lea lider mondial din istoria tenisului. Asociația Jucătorilor Profesioniști de Tenis (ATP) a publicat ierarhia actualizată și, în urma retragerii lui Jannik Sinner până la finalul anului, germanul a urcat pe locul 1. 

Alexander Zverev a profitat și de accidentarea lui Sinner
Alexander Zverev a profitat și de accidentarea lui Sinner Foto: EPAImages

ATP a luat ființă în 1972 ca sindicat al jucătorilor de tenis. Noul organism a devenit cunoscut atunci când 81 dintre membrii săi au boicotat turneul de la Wimbledon din 1973. Această acțiune a fost declanșată după suspendarea lui Nikola Pilić de către Federația Iugoslavă de Tenis fiindcă acesta a refuzat să participe la un meci de Cupa Davis și a ales să joace un turneu comercial de dublu la Montreal. În semn de solidaritate, 12 dintre cei 16 capi de serie ai turneului londonez au refuzat să participe, printre aceștia fiind Stan Smith (campionul en-titre), Arthur Ashe, Rod Laver, John Newcombe. Ilie Năstase a decis să nu se alăture boicotului și a jucat la Wimbledon, câștigând proba de dublu alături de Jimmy Connors.

La nici două luni după aceea, în august 1973, ATP a introdus propriul sistem de clasament, menit să obiectiveze criteriile de participare la turnee, criterii care, până în acel moment, erau stabilite de federațiile naționale și de directorii turneelor. Noul sistem a fost adoptat rapid. Primul lider mondial al tenisului a fost Ilie Năstase, în 23 august 1973. Și deși majoritatea jucătorilor a acceptat sistemul, românul a remarcat faptul că „fiecare avea un număr deasupra capului”, ceea ce a creat o atmosferă mai competitivă, dar și mai puțin colegială în rândul jucătorilor.

Așadar, 30 de jucători au ocupat prima poziție mondială în decursul a 53 de ani. Cea mai scurtă clasare în frunte a avut-o Pat Rafter, care a stat o singură săptămână, în timp ce cel mai longeviv lider mondial a fost Novak Djokovic, cu peste opt ani. În primii 15 ani de existență a clasamentului mondial numai cinci jucători au ocupat primul loc: Ilie Năstase (din august 1973), John Newcombe (din iunie 1974), Jimmy Connors (din iulie 1974), John McEnroe (din martie 1980) și Ivan Lendl (din februarie 1983 și până în septembrie 1988). În următorii 15 ani, numărul liderilor mondiali a crescut la 15. Apoi, timp de 18 ani (de la începutul anului 2004 până la sfârșitul verii anului 2022) au fost, din nou, doar patru (Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic și Andy Murray). Tot atâția câți au fost și în ultimii patru ani (Daniil Medvedev, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner și Alexander Zverev).

La 29 de ani, 6 luni și 19 zile, Zverev este unul dintre cei „mai bătrâni” jucători care au trecut la șefia clasamentului ATP. La acest capitol, germanul este depășit numai de John Newcombe, care a urcat pe locul 1 la 30 de ani și 11 zile. Și Ilie Năstase se află printre cei mai bătrăni, la 27 de ani, o lună și 5 zile, însă clasamentul ATP nu exista înainte de august 1973. La polul opus se află Carlos Alcaraz, care a devenit lider mondial la 19 ani, 4 luni și 10 zile.

Ilie Năstase a devenit lider mondial la 27 de ani și o lună
Ilie Năstase a devenit lider mondial la 27 de ani și o lună Foto: EPAImages

E de amintit faptul că înainte de apariția clasamentului ATP și jurnaliștii de tenis obișnuiau să alcătuiască ierarhii la finalul fiecărui an. Lance Tingay, jurnalist la „The Daily Telegraph” a fost socotit „autoritatea supremă în materie” din 1950 și până în anii 70. Topul său de la finalul fiecărui an era considerat drept clasamentul mondial neoficial. E de precizat faptul că ziariștii nu foloseau un algoritm, ci evaluau subiectiv performanțele obținute în turneele majore (Wimbledon, US Open, Roland Garros, Australian Open), consistența în decursul anului și victoriile directe dintre cei mai buni jucători.

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