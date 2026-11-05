Carlos Alcaraz a pornit în forță la Paris! Victorie în două seturi și calificare în optimi pentru iberic

Carlos Alcaraz (28 de ani, locul 3 ATP) a început parcursul la turneul Masters 1000 de la Paris cu o victorie în fața americanului Alex Michelsen (22 de ani, locul 35 ATP). Spaniolul s-a impus în două seturi, cu 7-6, 6-3, în partida din turul secund.

Carlos Alcaraz, locul 3 ATP Foto: Imago

Clasat printre principalii favoriți ai competiției și scutit de participarea în runda inaugurală, Alcaraz și-a confirmat statutul și a obținut un nou succes în fața lui Michelsen. Cei doi s-au întâlnit din nou la puțin peste o lună de la duelul precedent, disputat la turneul de la Tokyo. Americanul venea la Paris după un parcurs apreciat la US Open, unde reușise să ajungă până în sferturile de finală.

Alcaraz a avut emoții în primul set

Michelsen şi-a câștigat locul în turul secund după o victorie surprinzătoare în fața lui Jiri Lehecka. Acesta s-a impus în runda inaugurală cu 6-7 (5), 6-2, 6-4, obținând astfel o confruntare cu unul dintre cei mai bine clasați jucători ai circuitului. Alcaraz, venit la Paris după ce cucerise duminică trofeul turneului ATP 500 de la Viena, nu a avut un început lin. În tie-break-ul primului set, spaniolul s-a văzut condus cu 4-1, însă a schimbat complet strategia și a câștigat următoarele șase puncte. Ibericul și-a trecut în cont primul set, cu 7-6. La 3-3, Alcaraz a fost nevoit să anuleze o minge de break, dar a gestionat bine presiunea și a preluat inițiativa. Spaniolul a câștigat apoi schimburile importante, și-a păstrat serviciul și a închis setul la 6-3, asigurându-și calificarea în turul următor, conform ATP Tour.

Ce urmează?

Pentru un loc în faza următoare, Carlos Alcaraz va trebui să treacă de italianul Matteo Berrettini (30 de ani, locul 43 ATP). Acesta a ajuns în optimi după ce i-a eliminat pe Brandon Nakashima și Ugo Humbert în primele două tururi ale competiției. Dacă va obține calificarea, ibericul ar putea avea parte de un duel cu Taylor Fritz sau cu unul dintre jucătorii Arthur Fils și Tomas Machac, în funcție de rezultatele confruntărilor din această parte a tabloului.

Turneul din capitala Franței reprezintă și o oportunitate pentru Alcaraz de a-și îmbunătăți cea mai bună clasare obținută până acum la această competiție. Ibericul a ajuns în sferturile de finală în 2022, iar pentru a egala acel rezultat mai are nevoie de o singură victorie. În celelalte participări, parcursul său s-a încheiat în optimi, în 2021 și 2024, respectiv în turul al doilea, în 2023 și 2025.