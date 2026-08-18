Cadourile bizare primite de un tenismen: de la un sutien la fanul care i-a pus dispozitiv de urmărire

O semifinală disputată anul trecut la Cincinnati a fost suficientă pentru ca viața lui Térence Atmane să se schimbe radical. Francezul a trecut într-un timp foarte scurt de la anonimat la Top 70 ATP și a descoperit că succesul în tenis nu înseamnă doar bani, respect din partea adversarilor și suporteri care îți cer autografe. Uneori aduce și situații dintre cele mai ciudate.

Totul a pornit de la parcursul senzațional realizat cu un an în urmă la Mastersul 1000 de la Cincinnati. Venit din calificări, Atmane i-a eliminat pe Fabio Cobolli, Joao Fonseca, Taylor Fritz și Holger Rune, înainte de a pierde în semifinale cu Jannik Sinner.

„Turneul acesta mi-a schimbat viața”, mărturisește francezul pentru L’Équipe. Banii câștigați i-au permis să nu mai trăiască permanent cu grija săptămânii următoare. Dar saltul a fost brutal și în plan mental.

„Am trecut de la nimic la o semifinală de Masters 1000. De la nimic la Top 70. A fost foarte complicat de gestionat”, spune Atmane.

Odată devenit cunoscut, publicul a descoperit și pasiunea lui pentru Pokémon. De atunci, jucătorul primește frecvent cadouri de la fani, multe dintre ele legate de celebrul univers japonez. Atmane spune că le apreciază și le mulțumește celor care se gândesc la el.

Uneori însă, imaginația admiratorilor depășește orice așteptare.

În timpul unui turneu din China, o fană i-a lăsat la hotel un sac. În interior se afla un cadou Pokémon, dar și... un sutien. L’Équipe notează că Atmane izbucnește și acum în râs atunci când își amintește momentul.

La Roma, un fan l-a urmărit cu AirTag și i-a bătut la ușă

Alte episoade au fost mult mai puțin amuzante. La Roma, francezul observase câțiva suporteri care apăreau constant în fața hotelului. Inițial nu și-a făcut probleme, presupunând că îl urmăriseră de la teren. Până când unul dintre ei a bătut direct la ușa camerei sale.

Explicația l-a șocat: fanul îi ascunsese un AirTag, dispozitiv de localizare, într-un sac oferit cadou. „O dată, la Roma, mi-a fost frică”, povestește Atmane. Jucătorul spune că s-a trezit la ușă cu omul respectiv, care a început să-i povestească despre viața lui minute în șir. „Nu știam cum să reacționez și mi-a fost puțin teamă. Nu știi niciodată cum vor reacționa oamenii. Acum sunt mai atent”.

Atmane recunoaște că îi face plăcere să fie recunoscut. La Boulogne-sur-Mer, când ieșea cu părinții, oamenii au început să vină să vorbească cu el. „Am muncit toată viața pentru asta, ca să-mi trăiesc visul din copilărie de a deveni jucător profesionist”, spune francezul. Dar succesul, așa cum recunoaște, are și un preț: „Nu este niciodată ușor să rămâi cu picioarele pe pământ”.