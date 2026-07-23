Un nou cuplu în tenisul mondial: Gabriela Ruse se iubește cu un tenismen din Top 50 ATP

O nouă poveste de dragoste „a explodat” în tenisul profesionist. Românca Gabriela Ruse (73 WTA) și tenismenul portughez Nuno Borges (48 ATP) formează un cuplu de câteva luni. Jucătoarea noastră a vorbit în premieră despre această relație.

Gabriela Ruse, în vârstă de 28 de ani, trăiește o poveste de dragoste cu Nuno Borges, unul dintre cei mai importanți jucători din tenisul portughez. Relația a fost confirmată chiar de sportiva română, într-un interviu acordat pentru insociety.ro.

”Noi ne știm din circuit. Am început să vorbim în Australia. Nu mi-am dorit niciodată să am o relație cu un tenismen. Dar am simțit un lucru. Că pur și simplu nu mă poate înțelege nimeni mai bine decât un om care face același lucru ca mine. Pentru că atunci când vin acasă după o înfrângere, mă ridică. Dacă pierde el, îl ridic eu. Mai greu e când pierdem amândoi. Deci, da, cred că tenisul ne-a apropiat. Și apoi mai e ceva. Amândoi suntem persoane foarte empatice”, a declarat jucătoarea noastră pentru insociety.ro.

Gabriela Ruse a discutat despre Nuno Borges și cu Paula Badosa, una dintre cele mai apropiate prietene ale sale din circuit. Jucătoarea spaniolă îi recomandase în repetate rânduri să evite o relație cu un coleg de breaslă. „Paula mi-a zis: <<Gabi, te rog, nu cu un jucător de tenis!>> Mult timp. Până la Miami, când l-a cunoscut. Atunci nu eram împreună. A venit la mine și mi-a zis: <<da, e alesul!>>. Și-a schimbat total gândirea față de tenismeni. Că nu toată lumea e la fel. Experiența ei cu Tsitsipas a fost îngrozitoare. Sper să fie bine și să își revină 100%”, a mai spus Ruse în cadrul aceluiași interviu.

Primele indicii despre relația dintre Ruse și Borges

Apropierea dintre cei doi fusese observată și înaintea declarațiilor făcute de Gabriela Ruse. Românca a fost văzută susținându-l pe Borges la turnee, inclusiv la Estoril, unde a fost surprinsă într-un moment tandru, aranjându-i părul înaintea unei conferințe de presă. De altfel, după unul dintre meciurile disputate la Estoril, Borges a declarat presei portugheze că intenționa să petreacă timp cu părinții și cu iubita sa, pentru a se relaxa și pentru a se desprinde pentru câteva ore de discuțiile despre tenis.

Nuno Borges s-a născut pe 19 februarie 1997, în Maia, Portugalia. Înainte de a intra definitiv în circuitul profesionist, a studiat și a jucat tenis universitar în Statele Unite, la Mississippi State University. Cel mai important succes al carierei sale a venit în 2024, când a câștigat turneul ATP de la Bastad. În finală, portughezul l-a învins pe Rafael Nadal și a devenit al doilea jucător din țara sa care a cucerit un titlu ATP la simplu. Cea mai bună clasare din carieră a lui Borges este locul 30 mondial.

Gabriela Ruse ocupă locul 73 în clasamentul WTA și a urcat până pe poziția 51 în carieră. Românca a câștigat primul său titlu WTA în 2021, la Hamburg, după o finală cu Andrea Petkovic.