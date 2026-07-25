A dat racheta pe minge! Cine este fostul câștigător de US Open care joacă, acum, fotbal în Austria. Se luptă pentru locul de titluar

Dominic Thiem, unul dintre cei mai valoroși jucători ai generației sale și fost ocupant al locului 3 ATP, și-a încheiat cariera în circuitul profesionist la finalul sezonului 2024, după ultimul său turneu disputat la Viena.

Sportivul a cucerit 17 trofee ATP, iar cea mai mare realizare a venit în 2020, când a triumfat la US Open. În finala de la New York, a produs o revenire memorabilă împotriva lui Alexander Zverev, întorcând scorul de la 0-2 la seturi pentru a obține primul și singurul său titlu de Grand Slam. Ascensiunea sa a fost însă frânată de accidentarea serioasă la încheietura mâinii drepte, suferită în 2021.

Pe lângă succesul de la US Open, Thiem a fost de două ori finalist la Roland Garros, în 2018 și 2019, de fiecare dată fiind învins de Rafael Nadal. Tot în 2020 a ajuns în ultimul act al Australian Open, unde a cedat în fața lui Novak Djokovic, iar de-a lungul carierei a disputat și două finale ale Turneului Campionilor.

Dominic Thiem începe un nou capitol în fotbalul austriac

După ce și-a încheiat cariera în tenisul profesionist, Dominic Thiem și-a transformat una dintre marile pasiuni într-un nou obiectiv sportiv. Fostul campion de Grand Slam a renunțat la rachetă în favoarea mingii de fotbal. La 32 de ani, austriacul a semnat cu Badener AC, formație care evoluează în 2. Klasse Triestingtal, al optulea eșalon al fotbalului din Austria.

Thiem nu pornește însă de la zero. Înainte de a ajunge la Badener AC, el a evoluat în zece partide oficiale pentru SC Lichtenwörth, echipa din localitatea sa natală, reușind să înscrie și un gol, potrivit publicației portugheze A Bola. Reprezentanții noului său club au precizat că performanțele obținute în tenis nu îi vor asigura automat un loc în echipa de start. Fostul jucător ATP va trebui să demonstreze la antrenamente că merită să fie titular.

„Am auzit că este un jucător bun. Are un prieten la club și sper că va juca foarte bine aici. Toată lumea trebuie să lupte pentru un loc în primul «11»!”, a declarat Sergej Petrovic, șeful secției de fotbal a clubului.

Va fi imaginea Austriei la Supercupa Europei

Fostul tenismen a fost desemnat ambasador oficial al Austriei pentru Supercupa Europei, programată pe 12 august, la Salzburg. Meciul le va aduce față în față pe Paris Saint-Germain și Aston Villa, câștigătoarele UEFA Champions League, respectiv UEFA Europa League.