 Nuntă în tenisul românesc. Irina Begu s-a căsătorit cu antrenorul ei, fost jucător de Top 100 ATP | adevarul.ro
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Nuntă în tenisul românesc. Irina Begu s-a căsătorit cu antrenorul ei, fost jucător de Top 100 ATP

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Irina Begu (35 de ani), una dintre cele mai importante jucătoare de tenis ale României din ultimele două decenii, s-a căsătorit cu Victor Crivoi (44 de ani), fost jucător de Top 100 ATP și, în ultimii ani, antrenorul sportivei.

Irina Begu și Victor Crivoi s-au căsătorit pe 8 august (FOTO: Instagram)
Irina Begu și Victor Crivoi s-au căsătorit pe 8 august (FOTO: Instagram)

Nuntă în lumea tenisului românesc. Irina Begu și Victor Crivoi s-au căsătorit sâmbătă, 8 august, cei doi transformând astfel într-o legătură de familie relația care i-a unit în ultima perioadă și pe terenul de tenis.

Ambii au avut cariere importante în circuitul profesionist. Irina Begu a ajuns până pe locul 22 WTA, în august 2016, și a cucerit șase titluri WTA la simplu. De-a lungul anilor, ea a fost una dintre prezențele constante ale României la cele mai importante turnee din lume.

Victor Crivoi a fost, la rândul său, unul dintre puținii tenismeni români din ultimele decenii care au reușit să pătrundă în Top 100 ATP. Cea mai bună clasare a sa a fost locul 75 mondial, atins în 2009. De asemenea, a făcut parte timp de mai mulți ani din echipa României de Cupa Davis.

După încheierea carierei de jucător, Crivoi a trecut de cealaltă parte a fileului, iar în ultima perioadă a făcut parte din echipa Irinei Begu. El a ajutat-o pe sportivă în tentativa de revenire în circuit după o pauză de aproape zece luni provocată de probleme medicale.

Rudele și prietenii apropiați le-au fost martori celor doi (FOTO: Instagram)
Rudele și prietenii apropiați le-au fost martori celor doi (FOTO: Instagram)

A fost un sezon complicat pentru Irina Begu

Begu traversează o perioadă dificilă din punct de vedere sportiv. Accidentările au ținut-o mult timp departe de competiții, iar absențele prelungite au făcut ca românca să coboare până pe locul 472 în clasamentul WTA. În prima parte a sezonului 2026, ea a încercat să revină în circuit beneficiind de clasamentul protejat. A participat inclusiv la Wimbledon, însă a fost eliminată în primul tur de britanica Katie Swan.

Problemele medicale au reapărut însă și au obligat-o să ia o nouă pauză.

Irina Begu și cea mai importantă semnătură din viața ei (FOTO: Instagram)
Irina Begu și cea mai importantă semnătură din viața ei (FOTO: Instagram)

Begu nu și-a putut apăra titlul la Iași

Unul dintre cele mai dureroase momente ale sezonului a venit în luna iulie, când Irina Begu a fost nevoită să renunțe la participarea la turneul WTA 250 de la Iași. Românca avea motive speciale să își dorească să joace în Moldova. În 2025, Begu cucerise trofeul la Iași și urma să își apere titlul în această vară. O accidentare la picior i-a dat însă planurile peste cap.

Sportiva a anunțat atunci că suferise fracturi la două degete și că medicii îi recomandaseră o perioadă de recuperare. „Am suferit fracturi la două degete de la picior, iar medicii mi-au recomandat o perioadă de recuperare. Sunt foarte tristă și dezamăgită că voi rata unul dintre turneele mele de suflet. Iașiul ocupă un loc special în inima mea. Aici am trăit unele dintre cele mai frumoase momente ale carierei mele, iar anul acesta așteptam cu nerăbdare să revin și să încerc să îmi apăr titlul”, explica Irina Begu.

În timp ce revenirea pe teren a fost amânată de problemele medicale, vara lui 2026 i-a adus sportivei unul dintre cele mai importante momente din viața personală: căsătoria cu Victor Crivoi, așa că se poate spune că tot răul a fost spre bine, pentru că altfel cei doi erau la această oră în SUA, la turnee.

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