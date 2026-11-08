 Argentina va contesta amenda-record pe care FIFA i-a aplicat-o după finala CM cu Spania | adevarul.ro
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Argentina va contesta amenda-record pe care FIFA i-a aplicat-o după finala CM cu Spania

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Federaţia Argentiniană de Fotbal a anunţat că va face apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) după ce a fost sancționată de Federația Internațională de Fotbal Asociație (FIFA) fiindcă jucătorii săi au provocat indidente după finala Cupei Mondiale cu Spania (0-1), din vară.

Parades a provocat incidentele de la finala CM de fotbal din vara trecută
Parades a provocat incidentele de la finala CM de fotbal din vara trecută Foto: EPAImages

Mijlocaşul argentinian Leandro Paredes a fost suspendat pentru zece meciuri de FIFA, acesta fiind socotit principalul vinovat. La puține momente după încheierea prelungirilor finalei CM de fotbal, pe teren a izbucnit un conflict între cele două tabere. S-a spus că argentinianul Leandro Paredes ar fi văzut atunci cartonașul roșu, însă vizionarea înregistrării video nu confirmă acest fapt.

La puțin timp după aceea, Federația Internațională de Fotbal Asociație a anunțat că a deschis o anchetă vizând potenţiale încălcări disciplinare ale selecţionatei Argentinei. După fluierul final al partidei de la East Rutherford (New Jersey), mijlocaşul Leandro Paredes a părut să agreseze membri al echipei Spaniei în timp ce aceştia sărbătoreau victoria pe teren. Raportul comisarului meciului a fost examinat de FIFA, care a decis acum să numească un procuror disciplinar şi de etică pentru a investiga potenţiale încălcări ale codului disciplinar al forului fotbalistic mondial.

Federaţia Argentiniană de Fotbal (AFA) a fost, de asemenea, amendată cu 321.000 de dolari pentru scandări discriminatorii ale fanilor Argentinei. O parte din această sumă, în valoare de 100.000 de dolari, trebuie alocată unui program de combatere a discriminării. Sancțiunile vizează, în special, utilizarea unui eveniment sportiv pentru manifestări care nu țin de sport, precum și aspecte legate de conduita echipei și a suporterilor săi. După semifinala împotriva Angliei, unii jucători argentinieni au afișat un banner pe care scria „Las Malvinas son Argentinas” („Insulele Malvine sunt argentiniene”). De asemenea, FIFA a semnalat cazuri de scandări și gesturi discriminatorii, alături de incidente în care au fost implicați spectatori.

Pe lângă amendă, Argentina va fi obligată să dispute următoarele două meciuri de pe teren propriu cu o capacitate a stadionului limitată la 50%. Una dintre aceste două sancțiuni este cu suspendare. Această măsură face parte din acțiunile disciplinare luate împotriva AFA, în urma analizării unor incidente petrecute în timpul Cupei Mondiale. Aceste sancțiuni specifice se aplică meciurilor internaționale disputate de echipele naționale. Ele nu vizează meciurile pe care jucătorii le dispută pentru cluburile lor.

După finala CM de fotbal, s-a observat că jucătorii au avut nevoie de câteva minute pentru a se calma. Paredes a fost chiar văzut felicitându-i pe Pedri și Rodri, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Pentru „conduita sa necorespunzătoare față de adversari sau față de orice altă persoană decât oficialii meciului, în caz de violență fizică (cot, pumn, picior etc.)”, el risca o suspendare de cel puțin două meciuri, conform articolului 49 din Codul Disciplinar al FIFA.

Într-un comunicat remis presei, AFA a indicat că a luat act de deciziile Camerei de Apel a FIFA. Prin urmare, şi-a anunţat intenţia de a depune apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), cu sediul la Lausanne.

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