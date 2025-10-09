A murit antrenorul echipei de fotbal Boca Juniors. Miguel Angel Russo avea 69 de ani

Antrenorul argentinian Miguel Angel Russo se afla în stare critică, iar situația medicală se agravase în ultimele ore.

Miguel Angel Russ a decedat la vârsta de 69 de ani. Avea o afecțiune medicală foarte complexă, a fost spitalizat cu un prognostic critic și a fost monitorizat constant de echipa sa medicală și de personalul medical al clubului.

Vestea morții a fost dată de la clubul argentinian: „Club Atlético Boca Juniors anunță cu profundă tristețe trecerea în neființă a lui Miguel Angel Russo. Miguel lasă o amprentă de neșters asupra instituției noastre și va fi întotdeauna un exemplu de bucurie, căldură și angajament. Îi însoțim pe familia și cei dragi în acest moment de durere. Adio, dragă Miguel!”.

Echipa i-a dedicat ultima victorie, 5-0 cu Newell's, formația fiindcondusă de asistentul său, Claudio Ubeda, care după acest succes a împărtășit un gând pentru Miguel în sala în care s-a ținut conferința de presă: „Îl iubim foarte mult, vrem să se însănătoșească curând și îi dorim tot binele”.