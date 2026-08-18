Gigi Becali, discurs ieșit din tipare după un FCSB-Botoșani thriller: „Este echipa mea, familia mea!”

La finalul meciului dintre FCSB și FC Botoșani, 3-2, Gigi Becali a avut o reacție diferită față de declarațiile sale obișnuite. Patronul campioanei nu și-a criticat jucătorii după victoria obținută, ci a vorbit într-un ton calm și le-a transmis aprecierea sa.

Becali a explicat și motivul pentru care a cerut ca echipa să evolueze cu trei fundași centrali. Acesta consideră că cei cinci apărători pe care îi are FCSB în lot sunt printre cei mai buni din România și vrea să le ofere tuturor șansa de a juca.

Patronul roș-albaștrilor a avut cuvinte de laudă și pentru Pădurariu, despre care este convins că are potențialul de a deveni un fotbalist important.

„Cum a fost, cum n-a fost, nu o să-mi critic echipa, pentru că a suferit foarte tare. Dacă oamenii mei au suferit, nu e frumos să-i critici. Am câștigat, suntem pe primul loc. Ce e de reglat, voi regla. Au muncit, au suferit mult. Este echipa mea, este familia mea. Nu știu de sisteme, nu mă pricep la sisteme, nu sunt antrenor. Habar n-am de sisteme. Ca atare, nu pot să explic, habar n-am. Una e să-i ceri cuiva să facă ceva, alta e să știi. Habar n-am. Eu spun: «Astăzi plecați la luptă și mergeți să luptați cu sârbii! Astăzi plecați și luptați cu croații!». Eu nu am făcut, nu mă pricep.

„Părerea mea e că el va fi mare fotbalist!”

Bă, dacă avem cinci fundași, cei mai buni din România, așa cred eu, și am zis că, dacă avem cinci, toți cei mai buni din România, cum să lăsăm trei pe margine? Asta a fost logica mea, atât. Altceva, nimic. Eu nu mă pricep, să retragă ei. Eu am cerut să joace în trei, că avem cinci fundași. Avem cinci fundași, cei mai buni din România. Ca atare, să joace trei. Și faptul că e Pădurariu... Am vorbit cu MM. El nu e fundaș stânga, e de jucat în trei și am zis să jucăm în trei. Părerea mea e că el va fi mare fotbalist. Echipa e pe primul loc, a câștigat, a suferit și așa e frumos din partea mea, ca părinte. Să nu critic. Dacă rămânea 2-2, vedeați voi, toată România. Bîrligea m-a impresionat foarte tare, suferă când nu joacă bine, are dragoste pentru fotbal!”, a spus Gigi Becali, conform digisport.ro.