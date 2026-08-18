 Gigi Becali, discurs ieșit din tipare după un FCSB-Botoșani thriller: „Este echipa mea, familia mea!” | adevarul.ro
search
Marți, 18 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Gigi Becali, discurs ieșit din tipare după un FCSB-Botoșani thriller: „Este echipa mea, familia mea!”

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

La finalul meciului dintre FCSB și FC Botoșani, 3-2, Gigi Becali a avut o reacție diferită față de declarațiile sale obișnuite. Patronul campioanei nu și-a criticat jucătorii după victoria obținută, ci a vorbit într-un ton calm și le-a transmis aprecierea sa.

Gigi Becali Foto/Mediafax
Gigi Becali Foto/Mediafax

Becali a explicat și motivul pentru care a cerut ca echipa să evolueze cu trei fundași centrali. Acesta consideră că cei cinci apărători pe care îi are FCSB în lot sunt printre cei mai buni din România și vrea să le ofere tuturor șansa de a juca.

Patronul roș-albaștrilor a avut cuvinte de laudă și pentru Pădurariu, despre care este convins că are potențialul de a deveni un fotbalist important.

„Cum a fost, cum n-a fost, nu o să-mi critic echipa, pentru că a suferit foarte tare. Dacă oamenii mei au suferit, nu e frumos să-i critici. Am câștigat, suntem pe primul loc. Ce e de reglat, voi regla. Au muncit, au suferit mult. Este echipa mea, este familia mea. Nu știu de sisteme, nu mă pricep la sisteme, nu sunt antrenor. Habar n-am de sisteme. Ca atare, nu pot să explic, habar n-am. Una e să-i ceri cuiva să facă ceva, alta e să știi. Habar n-am. Eu spun: «Astăzi plecați la luptă și mergeți să luptați cu sârbii! Astăzi plecați și luptați cu croații!». Eu nu am făcut, nu mă pricep.

„Părerea mea e că el va fi mare fotbalist!”

Bă, dacă avem cinci fundași, cei mai buni din România, așa cred eu, și am zis că, dacă avem cinci, toți cei mai buni din România, cum să lăsăm trei pe margine? Asta a fost logica mea, atât. Altceva, nimic. Eu nu mă pricep, să retragă ei. Eu am cerut să joace în trei, că avem cinci fundași. Avem cinci fundași, cei mai buni din România. Ca atare, să joace trei. Și faptul că e Pădurariu... Am vorbit cu MM. El nu e fundaș stânga, e de jucat în trei și am zis să jucăm în trei. Părerea mea e că el va fi mare fotbalist. Echipa e pe primul loc, a câștigat, a suferit și așa e frumos din partea mea, ca părinte. Să nu critic. Dacă rămânea 2-2, vedeați voi, toată România. Bîrligea m-a impresionat foarte tare, suferă când nu joacă bine, are dragoste pentru fotbal!, a spus Gigi Becali, conform digisport.ro.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Primele informații în cazul morții lui Hayden Panettiere. Ce spun polițiștii despre anchetă și cine a sunat la urgențe
digi24.ro
image
A vrut să-și salveze fratele mai mare, dar au pierit în valuri. Sora celor 2 frați morți la Olimp avea nunta într-o lună
stirileprotv.ro
image
Mesajul trimis de Andrew Tate, din pușcărie, pentru bodyguarzii români care îi păzesc fortăreața din Pipera. Influencerul milionar nu pare optimist
gandul.ro
image
Alarmă la Kiev: cea mai importantă armă împotriva Rusiei a rămas fără muniție
mediafax.ro
image
Fotbalistul căruia Gigi Becali i-a făcut clauza de 500 de milioane de euro, salvat de doi campioni mondiali! Fostul jucător al lui Cristi Chivu e implicat și el în afacere
fanatik.ro
image
Lecția magistraților pentru idolii „generației Z”: Cum au motivat instanțele condamnările vedetelor prinse cu droguri. Cazurile: Cumicu, Wiz Khalifa, Dorian Popa, Gheboasă
libertatea.ro
image
Doi români au mers 100 de kilometri pe o autostradă din Italia cu fiul mort în mașină
digi24.ro
image
Prețul plătit la licitație pentru primul Ferrari Luce depășește orice imaginație
gsp.ro
image
Lovitură de teatru! Când credeau că nu-i aude nimeni, oamenii legii au dezvăluit posibila cauză a morții lui Hayden Panettiere
digisport.ro
image
Cât de sigure sunt suplimentele pentru sportivi? Interviu
click.ro
image
Surse: Se amână facerea unui guvern. Nicușor Dan ar urma să desemneze un premier după 1 septembrie
antena3.ro
image
Lanţul rusesc de magazine cu preţuri ultrareduse Mere se retrage pe tăcute din Uniunea Europeană
zf.ro
image
Un turist a fost arestat după ce a făcut un grătar în vila în care era cazat, în Creta
observatornews.ro
image
Am făcut calculul. Ce pensie vei primi, în România, dacă ai muncit 35 de ani, cu un salariu de 4.000-5000 lei
cancan.ro
image
Nemulțumit de pensia primită după Marea Recalculare? Cum poate ajunge dosarul tău pe masa CCR. Exemplu concret
newsweek.ro
image
Bernadette Szocs, poze incendiare de la piscină! Ce mesaj a postat frumoasa sportivă
prosport.ro
image
Orașul european în care chiria pornește de la 237 de euro. Este pe locul doi în topul destinațiilor pentru muncă
playtech.ro
image
Mitică Dragomir îi plânge de milă lui Gică Hagi. „N-are unul în teren care să țină echipa”
fanatik.ro
image
Facturile la curent vor fi mai mari și pentru cei care au economisit energie. Mecanismul care va sta la baza noilor prețuri, din toamnă
ziare.com
image
Ce lovitură! Aflat la răscruce, Pep Guardiola a ales și a dat vestea
digisport.ro
image
Coreeanul care și-a lăsat țara natală pentru România. Ce afacere inedită a pus pe picioare în Prahova
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Nicuşor Dan pregăteşte BOMBA. Cronometrul a fost pornit
romaniatv.net
image
Horoscop 18 august. Zi cu ghinion pentru unele zodii! Cine are parte de certuri, bani pierduți și surprize neașteptate
mediaflux.ro
image
Ritualul secret al lui Vincent Kompany dinaintea meciurilor lui Bayern: „Am 20 de minute pentru asta!”
gsp.ro
image
Ce a făcut mai exact Nicușor Dan la Făgăraș. A lipsit de la Ziua Marinei fix pentru asta
actualitate.net
image
„Copilul meu frumos, de ce ai plecat? Ce blestem te-a urmărit?” Strigătul de disperare al mamei tânărului de 26 de ani ucis în accidentul de pe Mureșenilor. Când va fi Alex va fi înmormântat
actualitate.net
image
Andreea Marin și-a dezvăluit secretele siluetei. Ce mănâncă și ce face în fiecare dimineață: „Nu mai țin dietă”
click.ro
image
Coreeanul care și-a lăsat țara natală pentru România. Ce afacere inedită a pus pe picioare în Prahova
click.ro
image
Ce l-a surprins pe românul care a ajuns în cel mai mare oraș fantomă din lume. „100 MILIARDE $ aruncați pe geam”
click.ro
FotoJet (82) jpg
Prințesa pulsa de dorință pentru amantul ei mai tânăr! Ura față de soț și sentimentele pentru tinerel au făcut-o să înnebunească
okmagazine.ro
prințesa Margaret sursa GettyImages jpg
Participa la ”orgii sexuale de proporții aproape biblice!” Prințesa și-a înșelat soțul dezmățat cu un actor celebru, la fel de afemeiat
okmagazine.ro
Tun antitanc de calibrul 37 mm din dotarea Wehrmachtului în timpul celui de-al Doilea Război Mondial (© Bundesarchiv Bild 101I-127-0391-21)
Armamentul performant trimis de Germania în România, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mihai Găinușă, val de ironii la adresa lui Cătălin Măruță și Denise Rifai: „Mămăruță face schimb de tricouri cu Denise”
image
Andreea Marin și-a dezvăluit secretele siluetei. Ce mănâncă și ce face în fiecare dimineață: „Nu mai țin dietă”

OK! Magazine

image
Prințesa pulsa de dorință pentru amantul ei mai tânăr! Ura față de soț și sentimentele pentru tinerel au făcut-o să înnebunească