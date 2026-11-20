Prima medalie pentru România la WTT Star Contender Muscat 2026 a fost adusă de Bernadette Szocs și Elizabeta Samara. Participante la dublu feminin, acestea au urcat pe treapta a treia a podiumului competiției din Oman.

Bernadette Szocs și Elizabeta Samara au avut evoluții foarte bune în Oman Foto: Federația Română de Tenis de Masă

Berni și Eliza au câștigat toate cele șase seturi disputate până în semifinale și au obținut un nou rezultat important la nivel internațional! Aflate pe locul 10 mondial și favorite cu numărul 3 ale probei, româncele au ajuns între cele mai bune patru perechi ale competiției. Ele „și-au pus în valoare experiența, coordonarea și calitatea jocului”, potrivit Federației Române de Tenis de Masă.

Tricolorele au trecut cu 3-0 (11-6, 15-13, 11-4), în optimile de finală, de Isa Cok (Franța) și Ana Tofant (Slovenia), iar în sferturile de finală au avut o evoluție sigură, impunându-se cu 3-0 (11-5, 11-8, 11-8) în fața perechii Swastika Ghosh/Manika Batra (India).

În semifinale, româncele au întâlnit perechea japoneză Satsuki Odo/Sakura Yokoi (nr. 5 mondial), favoritele cu numărul 2 ale competiției, în fața căreia au cedat cu 0-3 (8-11, 6-11, 5-11).

La simplu, Bernadette Szocs a avut o revenire spectaculoasă, calificându-se în optimile de finală. Aflată pe locul 22 în lume, mureșanca a întors rezultatul de la 0-2 la seturi în fața sportivei Wei Jingming (China). „Într-un duel cu o adversară cu profil defensiv, românca a avut răbdare în construcția punctelor, a variat loviturile și a găsit soluții pentru a depăși apărarea chinezoaicei. După un set al treilea câștigat la limită, Bernadette Szocs a preluat inițiativa și a completat revenirea pentru victoria cu 3-2 (7-11, 14-16, 11-9, 11-6, 11-4)”, a precizat Federația Română de Tenis de Masă.

Elizabeta Samara (nr. 43 mondial) a avut parte de un meci strâns cu Wang Xiaotong (China, nr. 88 mondial). Trei dintre cele patru seturi s-au decis la diferență de două puncte, iar românca a luptat până la ultimele schimburi, însă a cedat cu 1-3 (14-16, 11-5, 18-20, 10-12).

Elena Zaharia (nr. 71 mondial) a întâlnit-o pe Elizabet Abraamian (Rusia, nr. 26 mondial), favorita nr. 8 a întrecerii. Românca a reușit să revină în joc prin câștigarea setului al treilea, însă adversara a închis meciul: 1-3 (9-11, 4-11, 11-8, 7-11).

La masculin, Eduard Ionescu (nr. 81 mondial) s-a confruntat cu Li Tianyang (China, nr. 41 mondial), într-un meci tactic în care primul set s-a decis la limită, însă în favoarea adversarului. Tricolorul s-a impus în setul al treilea cu 11-7, însă adversarul a obținut victoria: 1-3 (11-13, 7-11, 11-7, 5-11).