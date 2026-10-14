Elizabeta Samara și Bernadette Szocs s-au calificat în sferturile de finală ale Campionatului European

Românii continuă să obțină rezultate pozitive la Campionatul European de Seniori 2026 de la Ljubljana (Slovenia). Elizabeta Samara și Bernadette Szocs au obținut o victorie categorică în optimile de finală ale probei de dublu feminin și continuă lupta pentru medaliile continentale!

Elizabeta Samara și Bernadette Szocs s-au calificat în semifinale la dublu Foto: Federația Română de Tenis de Masă

Principale favorite, româncele au controlat meciul cu Lea Rakovac și Hana Arapovic (Croația, favoritele nr. 13), printr-un joc solid, schimburi precise și o bună coordonare la masa de joc, cu cea mai clară diferență de scor în setul al treilea. Cu inițiativă în atac și siguranță în execuții, Elizabeta Samara și Bernadette Szocs s-au impus cu 3-0 (11-9, 11-8, 11-6) și au obținut calificarea între cele mai bune opt perechi ale competiției.

Perechea Andreea Dragoman și Adina Diaconu (favoritele nr. 4) și-a încheiat parcursul în optimile de finală, după duelul cu Prithika Pavade/Charlotte Lutz (Franța, #11). Româncele au fost aproape de a câștiga un prim set echilibrat, decis la limită în favoarea adversarelor, însă perechea franceză a avut câștig de cauză și în următoarele două seturi, scor 0-3 (12-14, 5-11, 7-11).

În „16”-imile de finală, Elizabeta Samara și Bernadette Szocs au câștigat cu 3-1 (11-4, 11-4, 12-14, 11-7) în fața slovacelor Dominika Wiltschkova/Ema Labosova (Slovacia), iar Andreea Dragoman și Adina Diaconu s-au impus cu 3-1 (11-9, 11-3, 10-12, 11-4) în fața perechii Alexandra Chiriacova (Republica Moldova)/Maria Berzosa (Spania).

Este de menționat că zece români au intrat pe tablourile de simplu la Campionatele Europene individuale de tenis de masă de la Ljubljana (Slovenia), șase la feminin și patru la masculin. Dacă Bernadette Szocs, Elizabeta Samara și Andreea Dragoman au pătruns direct pe tabloul principal de simplu, Adina Diaconu, Elena Zaharia și Ioana Sîngeorzan s-au calificat după ce au câștigat grupele preliminare, potrivit site-ului Federației Române de Tenis de Masă.

În Grupa 1, Elena Zaharia a învins-o cu 3-0 (11-5, 11-2, 11-2) pe belgianca Lessia Lewyckyj. În Grupa a 6-a, Adina Diaconu a trecut cu 3-0 (11-8, 11-5, 11-5) de austriaca Elina Fuchs, iar Ioana Sîngeorzan a depășit-o cu 3-1 (11-5, 11-8, 10-12, 11-4) pe finlandeza Marina Donner, în Grupa a 12-a.

În Grupa a 15-a, Bianca Mei-Roșu a pierdut (0-3 / 9-11, 8-11, 10-12) meciul cu ucraineanca Anastasia Dimitrenko, clasându-se pe locul 2 și ratând calificarea pe tablou.

În primul tur, româncele vor disputa următoarele meciuri: Adina Diaconu - Christina Kallberg (Suedia), Elizabeta Samara - Ece Harac (Turcia), Elena Zaharia - Tin-Tin Ho (Anglia), Ioana Sîngeorzan - Margarita Pesoțka (Ucraina), Andreea Dragoman - Nina Skerbinz (Austria) și Bernadette Szocs - Sofia-Xuan Zhang (Spania).

La masculin, Ovidiu Ionescu și Andrei Istrate au trecut de grupele preliminare și s-au alăturat pe tablou lui Eduard Ionescu și Iulian Chirița, care reușiseră să acceadă direct. În Grupa a 4-a, Ovidiu Ionescu a dispus cu 3-0 (11-7, 11-5, 11-3) de letonul Daniels Kogans, iar în Grupa a 25-a Andrei Istrate l-a învins cu 3-1 (11-4, 11-8, 9-11, 11-7) pe turcul Ibrahim Gunduz.

Darius Movileanu a ratat calificarea, după ce a pierdut (2-3 / 11-6, 3-11, 11-2, 10-12, 7-11) meciul cu finlandezul Alex Naumi, clasându-se pe locul 2 în Grupa a 9-a.

La dublu mixt, Eduard Ionescu și Bernadette Szocs s-au calificat în sferturile de finală, fază în care vor înfrunta francezii Thibault Poret/Prithika Pavade. În „16”-imile de finală, ei au trecut cu 3-1 (11-5, 9-11, 11-9, 11-5) de cehii Martinko Jiri/Veronika Polakova, iar în optimile de finală au învins cu 3-1 (11-7, 4-11, 11-9, 14-12) cuplul Anders Lind (Danemarca)/Anna Hursey (Țara Galilor). Lind și Hursey trecuseră în turul anterior de perechea Darius Movileanu/Andreea Dragoman cu 3-0 (11-7, 11-2, 11-6).

La dublu masculin, România a rămas fără reprezentanți, după ce perechile Darius Movileanu/Eduard Ionescu și Iulian Chirița/Andrei Istrate au fost eliminate în „16”-imile de finală. Movileanu și Eduard Ionescu au cedat cu 2-3 (11-6, 6-11, 11-5, 9-11, 8-11) în fața finlandezilor Benedek Olah/Alex Naumi, iar Chirița și Istrate au pierdut cu 0-3 (10-12, 5-11, 8-11) duelul cu suedezii Truls Moregard/Elias Ranefur.