România se confruntă cu o schimbare demografică ale cărei efecte se resimt deja în sistemul de pensii, în spitale și în serviciile sociale. Aproape una din cinci persoane care trăiesc în țară are cel puțin 65 de ani, iar presiunea asupra instituțiilor publice va crește pe măsură ce populația îmbătrânește. Viitorul sistemului de sănătate, îngrijirea pe termen lung, pensiile și finanțarea serviciilor sociale vor fi printre principalele teme ale Congresului Național de Îmbătrânire Activă, organizat la București în 24 și 25 noiembrie.

România are aproape 4 milioane de persoane de peste 65 de ani. Foto: arhivă

România are aproape 4 milioane de persoane de peste 65 de ani.

La 1 ianuarie 2026, România avea 3,903 milioane de persoane cu vârsta de 65 de ani și peste, reprezentând 20,5% din populația rezidentă, potrivit Institutului Național de Statistică. În același timp, indicele de îmbătrânire demografică a ajuns la 135,9 persoane vârstnice la 100 de persoane tinere. Datele arată dimensiunea unei transformări care nu privește doar sistemul de pensii, ci și capacitatea sistemului medical și a administrațiilor locale de a asigura servicii adaptate unei populații cu nevoi tot mai diverse.

În acest context, cea de-a IV-a ediție a Congresului Național de Îmbătrânire Activă va reuni, la Palatul Parlamentului, reprezentanți ai Guvernului, Parlamentului, instituțiilor publice, administrației locale, mediului academic și sectorului privat. Evenimentul este organizat de Asociația Institutul Român pentru Îmbătrânire Activă și își propune să aducă în aceeași dezbatere problemele cu care se confruntă persoanele vârstnice și soluțiile necesare pentru adaptarea societății la schimbările demografice.

Printre participanți se numără Florin Manole, ministrul Muncii, Mihai-Alexandru Ghigiu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Larisa Mezinu-Bălan, președinta Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, și Vasilica Valentina Robu, președinta Casei Naționale de Pensii Publice. Sunt anunțați și parlamentarii Adrian Streinu-Cercel și Alexandru Rafila, precum și primarii sectoarelor 2, 3, 4 și 5 din București.

Dimensiunea internațională a congresului va fi susținută de cercetători și specialiști din Singapore, Marea Britanie și Danemarca. Printre invitați se află profesorii Andrea B. Maier, de la National University of Singapore, și Philip Calder, de la University of Southampton. Roxana Mînzatu, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene, și Dubravka Šuica, comisar european pentru Mediterana și Demografie, vor transmite mesaje video.

Îngrijirea pe termen lung și presiunea asupra sistemului de pensii, pe agenda dezbaterilor

Programul congresului va aborda atât problemele imediate ale persoanelor vârstnice, cât și schimbările economice generate de creșterea speranței de viață. Una dintre temele centrale este accesul la servicii medicale și la îngrijire pe termen lung, într-un context în care familiile și instituțiile publice trebuie să găsească soluții pentru persoanele care nu se mai pot descurca singure.

Dezbaterile vor include subiecte precum prevenția bolilor asociate îmbătrânirii, sănătatea creierului, medicina personalizată și terapiile regenerative. Vor fi discutate, de asemenea, independența financiară la vârste înaintate, sustenabilitatea sistemului de pensii și modalitățile de finanțare a serviciilor sociale.

Un alt subiect este Silver Economy, economia construită în jurul nevoilor și contribuției populației vârstnice. Conceptul include atât serviciile medicale și de îngrijire, cât și produsele, tehnologiile și soluțiile care le permit persoanelor în vârstă să rămână active și independente. În program sunt incluse și teme legate de dezvoltarea orașelor prietenoase cu toate generațiile, digitalizare, securitate cibernetică și protejarea autonomiei persoanelor vârstnice.

„Îmbătrânirea populației nu este doar o temă medicală sau socială, ci o transformare care influențează economia, piața muncii, sistemele de pensii, infrastructura și modul în care sunt organizate comunitățile. Avem nevoie de o abordare integrată, care să pună în centrul atenției sănătatea, demnitatea și autonomia oamenilor pe măsură ce înaintează în vârstă”, a declarat Alexandra Dobre, fondatoarea Institutului Român de Îmbătrânire Activă.

Congresul Național de Îmbătrânire Activă, ediția a IV-a, va avea loc în zilele de 24 și 25 noiembrie 2026, la Palatul Parlamentului, în sălile I.C. Brătianu și Tache Ionescu. Accesul participanților se va face prin intrarea C1.