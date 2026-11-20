Românii care dețin o singură locuință, folosită drept domiciliu, ar putea fi scutiți de plata impozitului pe clădire și pe terenul aferent, potrivit unui proiect de lege depus la Senat. Măsura ar urma să se aplice din 2028, însă proprietarii ar trebui să îndeplinească mai multe condiții, inclusiv să nu fi deținut o altă locuință în ultimii cinci ani. Inițiativa este semnată de zece deputați, dintre care nouă sunt membri SOS România și unul face parte din UPR.

Românii care dețin o singură locuință ar putea fi scutiți de plata impozitului Foto: Shutterstock

Propunerea legislativă B643/2026 modifică Codul fiscal și introduce o facilitate pentru persoanele fizice care dețin o singură locuință în România. Inițiatoarea principală este deputata SOS România Ana-Marcela Baș.

Cine ar putea beneficia de scutirea de impozit

Potrivit proiectului, facilitatea s-ar adresa proprietarilor care au o singură casă sau un singur apartament, utilizat ca locuință de domiciliu. Solicitanții trebuie să aibă domiciliul la adresa respectivă și să fie rezidenți fiscali în România la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care cer scutirea.

O altă condiție este ca proprietarul să nu dețină o altă locuință, nici în țară, nici în străinătate. Restricția se aplică și în cazul coproprietăților, indiferent de cota deținută. În plus, solicitantul nu trebuie să fi avut în proprietate o altă locuință în ultimii cinci ani.

Proiectul prevede o excepție pentru cei care își schimbă locuința: aceștia pot deține temporar două imobile, dacă îl vând pe cel vechi în cel mult 12 luni.

Scutirea nu s-ar aplica tuturor proprietăților, indiferent de valoare. Proiectul stabilește un plafon de 350.000 de euro pentru apartamente și de 400.000 de euro pentru case. Sunt prevăzute și limite pentru terenul aferent: maximum 500 de metri pătrați în mediul urban și 1.500 de metri pătrați în mediul rural.

În cazul locuințelor deținute în coproprietate, toți proprietarii trebuie să îndeplinească simultan condițiile. Dacă unul dintre ei nu este eligibil, scutirea nu se acordă nici celorlalți, chiar dacă aceștia respectă criteriile.

Cererea va trebui depusă la primărie

Facilitatea nu ar urma să fie acordată automat. Proprietarii vor trebui să depună o cerere la organul fiscal local, împreună cu documentele care dovedesc dreptul de proprietate, domiciliul și rezidența fiscală. Dosarul va include și o declarație autentică pe propria răspundere privind deținerea altor locuințe.

Termenul-limită propus este 31 martie din anul pentru care se solicită scutirea. După aprobarea cererii, facilitatea s-ar menține atât timp cât proprietarul respectă condițiile legale. Orice schimbare care îi afectează eligibilitatea trebuie comunicată primăriei în 30 de zile.

Inițiatorii nu au calculat câți bani ar pierde primăriile

Nota de fundamentare recunoaște că eliminarea impozitului pentru locuința unică și terenul aferent ar reduce veniturile bugetelor locale, însă nu prezintă o estimare a sumelor care nu ar mai fi încasate de primării.

Inițiatorii susțin că impactul financiar nu poate fi calculat în mod credibil fără datele autorităților locale și solicită Guvernului să evalueze pierderile pentru anul curent și pentru următorii cinci ani, la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale.

Calculul ar trebui să țină cont de scutirile fiscale deja existente și de gradul de colectare a impozitelor. În același timp, primăriile ar putea avea cheltuieli administrative suplimentare pentru verificarea cererilor și a documentelor depuse de proprietari.

Documentul semnalează și necesitatea unei analize juridice privind compatibilitatea unor prevederi cu Constituția și legislația europeană. Printre aspectele care ar trebui verificate se numără condiția rezidenței fiscale în România, regulile aplicate coproprietarilor și restricția referitoare la deținerea unei alte locuințe în ultimii cinci ani.

Nota de fundamentare nu prezintă nici o analiză detaliată care să justifice plafoanele de 350.000 de euro pentru apartamente și 400.000 de euro pentru case, acestea fiind descrise drept opțiuni de politică fiscală ale inițiatorilor.

Din ce an ar putea intra în vigoare măsura

Proiectul prevede aplicarea noilor reguli începând cu anul fiscal 2028. Dacă va fi adoptat și publicat în Monitorul Oficial după 31 decembrie 2027, scutirea ar urma să se aplice de la 1 ianuarie a anului următor publicării.

Propunerea nu este însă în vigoare. Pentru ca proprietarii să beneficieze de facilitate, proiectul trebuie să fie adoptat de Parlament, promulgat și publicat în Monitorul Oficial. Până atunci, impozitele locale se plătesc potrivit legislației actuale.