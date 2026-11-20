Un britanic în vârstă de 40 de ani a luat o decizie radicală după mai bine de două decenii petrecute în industria restaurantelor. A renunțat la un loc de muncă bine plătit, inclusiv în restaurante cu stele Michelin, pentru a deveni electrician. Deși veniturile sale au scăzut cu aproximativ 21.550 de euro pe an, bărbatul spune că nu regretă schimbarea.

Chris Peverell în câteva imagini distribuite pe YouTube și Instagram Foto: Instagram

Chris Peverell și-a început cariera în domeniul ospitalității la numai 15 ani, într-un pub din Pickering, comitatul North Yorkshire, Marea Britanie. A continuat să lucreze în restaurante și hoteluri, a studiat managementul afacerilor în industria ospitalității și a ajuns să ocupe funcții de conducere.

Printre experiențele sale profesionale s-au numărat colaborările cu chef-ul Tommy Banks, la restaurantul The Black Swan, și cu prezentatoarea Montana Brown, la hotelul Saltmoore din Whitby, unde coordona activitatea a trei restaurante. Ultimul său loc de muncă în domeniu a fost restaurantul Myse, unde ocupa funcția de director adjunct de sală. Localul deține o stea Michelin, potrivit Today.

Programul de până la 70 de ore pe săptămână l-a îndepărtat de familie

Deși îi plăcea meseria, programul solicitant a început să îl facă să se gândească tot mai mult la timpul pe care îl pierdea departe de familie. Chris și soția sa, Sophie, în vârstă de 38 de ani, au doi copii: un băiat de șapte ani și o fetiță care se apropie de șase ani.

În perioada în care lucra în restaurante, britanicul avea săptămâni de 60-70 de ore, cu ture de dimineață, de prânz și de seară. Uneori termina serviciul la ora 1.00 noaptea și trebuia să revină la muncă la 6.30 dimineața.

„Eu și soția mea am avut primul copil în 2019 și, în perioada aceea, aveam mult timp pe care îl puteam dedica familiei. I-am spus că, atunci când copiii vor merge la școală, nu vreau să pierd weekendurile și alte momente importante. Acesta a fost principalul motiv”, a povestit Chris, potrivit publicației britanice Today.

Bărbatul a ajuns la concluzia că nu mai vrea să rateze copilăria celor mici și că este momentul să își schimbe direcția profesională. Decizia a fost luată în octombrie 2025.

A investit peste 11.000 de euro pentru a deveni electrician

Ideea unei noi cariere a prins contur după ce Chris a petrecut câteva zile lucrând alături de prietenul său Craig, în vârstă de 45 de ani, care este electrician. Britanicul era pasionat de lucrările practice și de proiectele de tip „do-it-yourself” pe care le făcea acasă, iar experiența alături de prietenul său l-a încurajat să încerce o meserie nouă.

A ales un program de pregătire profesională în sistem mixt, care presupune studiu individual, evaluări realizate de tutori și examene practice într-un centru specializat. Cursul a costat 9.500 de lire sterline, echivalentul a peste 11.000 de euro, sumă achitată din economiile personale.

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În martie 2026, Chris a început să lucreze în noul domeniu, iar din septembrie a trecut la activitatea de subcontractor pentru o companie din Whitby. Firma i-a oferit posibilitatea de a obține calificări profesionale suplimentare și i-a propus un contract de muncă.

A acceptat să câștige cu 21.550 de euro mai puțin pe an

Schimbarea carierei a venit cu un sacrificiu financiar important. Dacă în industria restaurantelor câștiga 45.000 de lire sterline pe an, aproximativ 53.880 de euro, în prezent venitul său anual este de 27.000 de lire sterline, adică aproximativ 32.330 de euro.

Diferența este de 18.000 de lire sterline pe an, echivalentul a circa 21.550 de euro. Pentru a face față reducerii veniturilor, Chris și soția sa au fost nevoiți să își reorganizeze bugetul familiei și să renunțe la unele cheltuieli.

„Ca adult, te aștepți să câștigi mai mult și să ai o viață diferită de cea a unui ucenic, dar, din păcate, nu este așa. Trebuie să o iei de la capăt”, a explicat britanicul.

A renunțat la mașina luată în leasing, pentru care plătea 300 de lire sterline pe lună, și a cumpărat un autoturism mai ieftin. De asemenea, a renunțat la abonamentul la sala de fitness, care îl costa 50 de lire sterline lunar, alegând să facă exerciții fizice fără să plătească.

Chris spune că sprijinul soției sale a fost esențial pentru a putea trece prin această perioadă. Sophie lucrează într-o poziție importantă în compania sa și a putut să susțină financiar schimbarea profesională a soțului.

„Nu am avut niciodată atât de mult timp împreună”

În ciuda reducerii considerabile a salariului, Chris spune că noul program i-a schimbat radical viața. Acum lucrează de luni până vineri, aproximativ 40 de ore pe săptămână, și poate lua micul dejun alături de familie, înainte de a pleca la serviciu. Seara ajunge acasă la timp pentru cină.

Unul dintre lucrurile care l-au bucurat cel mai mult a fost posibilitatea de a-și duce copiii la școală, o experiență pe care nu o avusese înainte din cauza programului din restaurante.

„Este incredibil cât de diferită este viața acum. Nu am avut niciodată atât de mult timp împreună. Sincer, nu știu de ce am așteptat atât de mult să fac această schimbare”, a mărturisit el.

Chris își documentează noul început pe rețelele sociale, prin intermediul canalului de YouTube „Michelin to Sparky” și al paginii de Instagram @peverell_powered, unde vorbește despre experiența de a porni de la zero într-o meserie complet diferită.