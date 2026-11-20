Peste 70 de femei au fost identificate drept victime ale unei rețele de trafic de persoane care le exploata sexual în nouă țări europene. Ancheta coordonată de autoritățile române, cu sprijinul Europol, a dus la arestarea a 38 de suspecți și la protejarea a 51 de potențiale victime, în urma a două acțiuni desfășurate în noiembrie.

Femei traficate Foto: Shutterstock

Potrivit Europol, rețeaua formată din cetățeni români, suspectată că trafica femei din România pentru exploatare sexuală în nouă țări europene, a fost vizată de două operațiuni coordonate ale autorităților, desfășurate pe 5 și 19 noiembrie 2026.

Investigația, începută în noiembrie 2025 și coordonată de autoritățile române, cu sprijinul Europol, a identificat peste 70 de victime și 50 de suspecți. Rețeaua, organizată pe baza legăturilor de familie, este suspectată că a obținut câteva milioane de euro din exploatarea sexuală a femeilor, potrivit Europol.

În urma celor două zile de acțiune, 38 de suspecți au fost arestați, au fost efectuate 61 de percheziții în România, Germania și Irlanda, iar 51 de potențiale victime au fost protejate. De asemenea, autoritățile au confiscat bani și bunuri de valoare, inclusiv autoturisme de lux.

Prima operațiune a avut loc pe 5 noiembrie, în Austria, Germania și România. O a doua acțiune, desfășurată pe 19 noiembrie, a vizat alți membri ai rețelei în Irlanda și România.

Femei recrutate prin metoda „loverboy”

Potrivit anchetatorilor, victimele erau recrutate în România prin metoda „loverboy”, suspecții pretinzând că au relații romantice cu femeile, pentru a le câștiga încrederea. Ulterior, acestea erau transportate în străinătate și exploatate sexual.

Femeile ar fi fost exploatate în nouă țări europene, în special în Austria, Germania, Irlanda și Regatul Unit.

Europol a sprijinit ancheta încă din noiembrie 2025, facilitând schimbul de informații între autoritățile implicate, organizând întâlniri operaționale și oferind asistență pentru identificarea legăturilor dintre suspecți și activitățile infracționale.

La investigație au participat autorități din România, Austria, Germania, Irlanda și Regatul Unit.