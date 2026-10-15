 Bernadette Szocs și Eduard Ionescu au luat medalie la CE de tenis de masă | adevarul.ro
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Bernadette Szocs și Eduard Ionescu au luat medalie la CE de tenis de masă

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Perechea Eduard Ionescu & Bernadette Szocs și-a asigurat o medalie în proba de dublu mixt a Campionatului European individuale de tenis de masă de la Ljubljana (Slovenia). Aceasta a trecut cu 3-2 (9-11, 13-11, 12-10, 6-11, 11-9), în sferturile de finală, de cuplul francez Thibault Poret/Prithika Pavade. În penultimul act, Ionescu și Szocs vor înfrunta pereche germană Benedikt Duda/Nina Mittelham.

Eduard Ionescu și Bernadette Szocs au făcut un meci de mare intensitate
Eduard Ionescu și Bernadette Szocs au făcut un meci de mare intensitate Foto: Federația Română de Tenis de Masă

Favoriți cu numărul 4, Eduard Ionescu și Bernadette Szocs au făcut un meci de mare intensitate în fața perechii Thibault Poret/Prithika Pavade (Franța, favoriți nr. 19), cu numeroase momente de echilibru și schimburi în care cele două cupluri au mers umăr la umăr. Românii au alternat loviturile fine, plasamentele tactice și atacurile în forță, au demonstrat sincronizare și au găsit soluții prin strategii variate, într-un duel în care dinamismul și precizia au făcut diferența.

După patru seturi intense, decisivul a adus noi momente de tensiune. Tricolorii au condus până la 7-6, francezii au restabilit egalitatea la 7-7, însă Eduard Ionescu și Bernadette Szocs și-au păstrat claritatea sub presiune și au gestionat mai bine punctele decisive. Victoria a venit cu 3-2 (9-11, 13-11, 12-10, 6-11, 11-9), rezultat care le-a asigurat prezența între cele mai bune patru perechi ale Europei.

În semifinale, Eduard Ionescu și Bernadette Szocs vor întâlni perechea Benedikt Duda/Nina Mittelham (Germania), astăzi, de la ora 13.40.

Patru românce se află între primele 32 de jucătoare la simplu

Patru românce au avansat printre primele 32 de jucătoare ale tabloului principal de simplu feminin. Adina Diaconu (favorita nr. 38) a câștigat cu 4-3 (11-4, 11-5, 9-11, 8-11, 14-12, 8-11, 11-7) duelul spectaculos cu Christina Kallberg (Suedia, #17), în care momentele de joc intens au alternat cu cele de mare tensiune. Românca a început în forță, cu două seturi clare, dar a avut nevoie de concentrare și rezistență mentală pentru a răspunde revenirii adversarei. În decisiv, sportiva noastră și-a regăsit ritmul, a avut un joc solid în schimburi și a obținut calificarea.

Elena Zaharia (favorită nr. 33) a reușit o revenire remarcabilă în fața lui Tin-Tin Ho (Anglia, #24), după ce a fost condusă cu 3-1 la seturi. Românca a luptat pentru fiecare minge și a găsit resursele necesare pentru a schimba cursul desfășurării. Cu mult curaj în momentele de presiune și precizie în punctele decisive, ea a câștigat ultimele trei seturi și s-a impus cu 4-3 (7-11, 11-8, 3-11, 4-11, 12-10, 11-9, 11-6).

Bernadette Szocs (favorita nr. 2) și-a pus în valoare calitățile în confruntarea cu Sofia-Xuan Zhang (Spania, #41), în ciuda unui start greu. După un prim set cedat, românca a ridicat nivelul jocului, a dictat ritmul schimburilor și a pus presiune constantă prin atacuri precise și plasamente inspirate și s-a impus cu 4-1 (7-11, 11-4, 11-3, 11-7, 11-8).

Andreea Dragoman (favorita nr. 12) a avut o evoluție convingătoare împotriva Ninei Skerbinz (Austria, #43), într-un meci în care a îmbinat loviturile decisive cu atenția la fiecare detaliu tactic și a obținut calificarea cu 4-0 (11-7, 12-10, 11-8, 11-5).

Andreea Dragoman a avut o evoluție foarte bună
Andreea Dragoman a avut o evoluție foarte bună Foto: Federația Română de Tenis de Masă

Elizabeta Samara (favorita nr. 10) a fost protagonista unui meci intens cu Ece Harac (Turcia, #49). Românca a condus cu 3-1 la seturi, după o luptă strânsă și un set al treilea câștigat la 15-13, însă adversara a revenit și a întors rezultatul în ultimele trei seturi, scor 3-4 (11-9, 7-11, 15-13, 11-5, 7-11, 7-11, 7-11).

Ioana Sîngeorzan (favorita nr. 44) și-a încheiat parcursul în primul tur al tabloului principal, după confruntarea cu Margaryta Pesotska (Ucraina, #20). Tricolora a ținut aproape de adversară în primele două seturi, dar reprezentanta Ucrainei a gestionat mai bine schimburile și s-a impus cu 4-0 (12-10, 11-9, 11-4, 11-8).

Eduard Ionescu și Iulian Chirița au obținut calificarea printre primii 32 de jucători ai probei de simplu masculin. Eduard Ionescu (favoritul nr. 14) a avut inițiativa în fața lui Adam Szudi (Ungaria, favorit nr. 52) și a construit victoria cu schimbări inspirate de ritm și atacuri bine plasate. Românul a gestionat momentele de echilibru, a răspuns după seturile cedate și a închis meciul cu autoritate, scor 4-2 (11-9, 11-7, 5-11, 11-7, 12-14, 11-6).

Iulian Chirița (favoritul nr. 23) a demonstrat forță de reacție și stăpânire de sine în duelul cu Ricardo Walther (Germania, #61). După un prim set pierdut, tricolorul a schimbat cursul meciului, a pus presiune prin lovituri în forță și a câștigat trei seturi consecutive. Finalul a adus un nou test de concentrare, iar Iulian Chirița a avut un plus de inspirație în joc pentru 4-1 (7-11, 11-6, 11-9, 11-7, 15-13).

Ovidiu Ionescu (favoritul nr. 36) l-a întâlnit pe Patrick Franziska (Germania, favoritul nr. 8), într-un duel cu schimburi disputate și diferențe minime în două seturi. Totuși, desfășurarea jocului i-a fost nefavorabilă tricolorului, scor 0-4 (10-12, 8-11, 10-12, 5-11).

Andrei Istrate (favoritul nr. 57) a luptat pentru fiecare oportunitate în meciul pierdut cu Tom Jarvis (Anglia, #22). Primele trei seturi au fost echilibrate, însă adversarul a găsit soluțiile necesare pentru a se desprinde și a obținut victoria cu 4-0 (11-13, 9-11, 9-11, 7-11).

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