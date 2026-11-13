 Ce răsturnare de situație! Bernadette Szocs a întors tot meciul și s-a calificat în sferturile turneului de la Istanbul | adevarul.ro
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Ce răsturnare de situație! Bernadette Szocs a întors tot meciul și s-a calificat în sferturile turneului de la Istanbul

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Bernadette Szocs a obținut astăzi calificarea în sferturile de finală ale turneului de tenis de masă de la Istanbul, după o revenire spectaculoasă în fața chinezoaicei Wang Xiaotong.

Bernadette Szocs
Bernadette Szocs Foto: Facebook FRTM

Românca, aflată pe locul 22 în clasamentul mondial, a avut parte de un început dificil în partida din optimi. Adversara sa, ocupanta poziției 94 în ierarhia internațională, a câștigat primele două seturi, cu 11-9 și 11-6, și părea să aibă controlul întâlnirii.

Szocs nu a renunțat însă la luptă și a reușit să schimbe cursul meciului

A devenit mai sigură în joc, a redus numărul greșelilor și a început să câștige tot mai multe schimburi. Eforturile sale au dat roade: românca a luat următoarele două seturi cu 11-9 și 11-5, restabilind egalitatea.

Calificarea s-a decis în setul al cincilea, unde cele două jucătoare au mers cap la cap până în ultimele puncte. Bernadette a gestionat mai bine finalul și s-a impus cu 13-11, obținând victoria cu 3-2 la seturi și un loc între cele mai bune opt sportive ale competiției.

Programul româncei nu se încheie aici. Tot vineri, Szocs va reveni la masă pentru sferturile de finală ale probei de dublu feminin, unde va face echipă cu Eliza Samara. Cele două românce vor întâlni perechea franceză formată din Jia Nan Yuan și Prithika Pavade.

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