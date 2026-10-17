 Vinerea neagră: Bernadette Szocs, dărâmată după o zi terifiantă la Europene: „Pur și simplu nu am reușit!”. Joacă azi pentru medalie la simplu | adevarul.ro
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Vinerea neagră: Bernadette Szocs, dărâmată după o zi terifiantă la Europene: „Pur și simplu nu am reușit!”. Joacă azi pentru medalie la simplu

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Bernadette Szocs a obținut deja două medalii de bronz la Campionatele Europene de tenis de masă de la Ljubljana, însă competiția nu s-a încheiat pentru sportiva din România. În seara aceasta, românca are șansa de a urca din nou pe podium, de această dată în proba de simplu.

Bernadette Szocs
Bernadette Szocs Foto: Facebook @frtm

Jucătoarea în vârstă de 31 de ani va evolua în sferturile de finală împotriva germancei Nina Mittelham, în vârstă de 29 de ani, clasată pe locul al șaselea în ierarhia europeană. Partida este programată pentru ora 18:55, iar o victorie ar apropia-o pe Szocs de o nouă medalie.

Misiunea nu va fi însă ușoară, mai ales după o zi de vineri care i-a lăsat un gust amar. Alături de Elizabeta Samara, Bernadette a ratat calificarea în finala probei de dublu, după ce perechea românească a cedat în fața slovacei Tatiana Kukulkova și polonezei Natalia Bajor. Adversarele s-au impus în minimum de seturi, scor 3-0 (13-11, 11-6, 11-7), într-un meci în care româncele nu au reușit să întoarcă situația în favoarea lor.

„Am crezut că avem șanse!”

Szocs a avut un program solicitant la Ljubljana, participând și în probele de dublu și dublu mixt. Acum, ea trebuie să lase în urmă dezamăgirea din semifinala de vineri și să se concentreze asupra duelului care îi poate aduce o nouă performanță importantă.

„Am jucat foarte bine până în semifinală, dar în această fază pur și simplu nu am reușit să dăm ce avem mai bun. Adversarele noastre au jucat bine, desigur, dar noi nu am evoluat așa cum ne-am dorit. Am crezut cu adevărat că Elizabeta și cu mine aveam șansa să devenim campioane europene. Amândouă am mai fost campioane europene la dublu și speram că experiența noastră va face diferența!”, a spus Bernadette Szocs pentru ETTU.

După eșecul de la dublu, Bernadette Szocs a revenit la masa de joc pentru un duel extrem de disputat în proba de simplu, împotriva polonezei Natalia Bajor. Românca a avut nevoie de șapte seturi pentru a obține victoria, cu 4-3 (13-15, 9-11, 11-8, 11-3, 13-15, 11-3, 11-6), și a continua lupta pentru o medalie: „Nu sunt deosebit de mulțumită de felul în care am jucat vineri, dar trebuie să rețin aspectele pozitive. Nu poți câștiga întotdeauna cu ușurință sau să joci perfect. Ceea ce contează cu adevărat este modul în care faci față situațiilor dificile. Jocul meu nu a fost la cel mai înalt nivel, dar din punct de vedere mental am fost foarte puternică!”, a subliniat Berni.

Titlul european a revenit cuplului german Benedikt Duda - Nina Mittelham, în timp ce francezii Alexi Lebrun și Charlotte Lutz au obținut medaliile de argint. Pe treapta a treia a podiumului, alături de reprezentanții României, s-au aflat suedezii Kristian Karlsson și Christina Kallberg.

Răsturnări de situație la Campionatele Europene! Favoritele au părăsit competiția

Tabloul feminin de simplu a fost marcat de rezultate neașteptate la Campionatele Europene de la Ljubljana. În timp ce sâmbătă sunt programate finalele probelor de dublu și meciurile din sferturile de finală la simplu, mai multe dintre favorite au fost deja eliminate.

Bernadette Szocs se numără printre cele mai bine clasate jucătoare rămase în cursă, după ce Sabine Winter, lidera ierarhiei europene, a fost învinsă de franțuzoaica Prithika Pavade. Aceasta din urmă o va întâlni în sferturi pe Elena Zaharia, reprezentanta României care a trecut în optimi de italianca Gaia Monfardini. Tânăra româncă s-a impus cu 4-2, după un meci în care a câștigat seturile cu 11-8, 11-13, 11-4, 11-6, 7-11 și 11-9.

O altă eliminare importantă a fost cea a Sofiei Polcanova, campioana europeană en-titre. Austriaca a fost surprinsă de Anna Hursey, jucătoare galeză în vârstă de numai 20 de ani, care și-a câștigat astfel locul printre protagonistele competiției.

Sferturi de finală pe tabloul feminin

  • Prithika Pavade (Franța) – Elena Zaharia (România), ora 13:45
  • Elizabet Abraamian (Rusia) – Anna Hursey (Țara Galilor), ora 17:25
  • Ying Han (Germania) – Annett Kaufmann (Germania), ora 15:15
  • Bernadette Szocs (România) – Nina Mittelham (Germania), ora 18:55

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