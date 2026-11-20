Primăriile au început să publice proiectele privind impozitele și taxele locale pentru 2027. În București și Timișoara este propusă menținerea nivelurilor din 2026, în timp ce la Iași apar majorări ale unor valori folosite la calculul impozitelor pe clădiri. Sumele finale vor depinde de hotărârile consiliilor locale și de caracteristicile fiecărei proprietăți sau mașini.

Primăriile au început să publice proiectele privind impozitele și taxele locale pentru 2027 Foto: arhivă

Proprietarii de locuințe și autoturisme pot începe să estimeze cât vor avea de plătit la bugetele locale în 2027. Mai multe administrații au publicat deja proiectele de hotărâri prin care stabilesc nivelurile impozitelor și taxelor pentru anul viitor. Documentele nu reprezintă însă decizii definitive: ele trebuie aprobate de consiliile locale, iar până atunci pot suferi modificări.

Primele proiecte arată că nu va exista o evoluție uniformă la nivel național. Bucureștiul propune menținerea impozitelor pe locuințe și autoturisme la nivelurile din 2026. O abordare asemănătoare apare în proiectul Timișoarei. La Iași, administrația locală propune majorarea cu 7,3% a unor valori impozabile folosite la calculul obligațiilor pentru clădiri.

Pentru contribuabili, diferența este importantă: impozitele locale nu sunt stabilite printr-o singură decizie aplicabilă identic în toate orașele. Consiliile locale stabilesc cotele și nivelurile în limitele Codului fiscal, iar suma datorată depinde de localitate, zonă, suprafață, caracteristicile construcției și, în cazul mașinilor, de capacitatea cilindrică și norma de poluare.

Bucureștiul propune menținerea impozitelor la nivelul din 2026

Primăria Capitalei a publicat la începutul lunii noiembrie proiectul privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru 2027. Propunerea este ca nivelurile aplicate în București să rămână la cele din 2026.

Proiectul prevede o cotă de impozitare de 0,1% pentru clădirile rezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice. Pentru locuințele construite din beton armat sau cărămidă, cu instalații de apă, canalizare, electricitate și încălzire, valoarea impozabilă utilizată în exemplul de calcul este de 2.677 de lei pe metru pătrat.

Suma efectivă se determină însă și prin aplicarea coeficientului de corecție corespunzător zonei în care se află imobilul. În București, coeficienții prevăzuți în proiect sunt de 2,6 pentru zona A, 2,5 pentru zona B, 2,4 pentru zona C și 2,3 pentru zona D.

Astfel, pentru un apartament cu o suprafață construită desfășurată de 60 de metri pătrați, impozitul anual ar fi de aproximativ 418 lei în zona A și 369 de lei în zona D, dacă proiectul va fi aprobat în forma propusă.

Dacă proprietarul cunoaște doar suprafața utilă, iar suprafața construită nu poate fi determinată din documentele disponibile, calculul poate utiliza coeficientul de transformare de 1,4. În acest caz, un apartament cu 60 de metri pătrați utili ar avea o suprafață luată în calcul de 84 de metri pătrați. Impozitul estimat ar ajunge la aproximativ 585 de lei în zona A și 517 lei în zona D.

Aceste exemple nu includ impozitul aferent terenului și eventualele facilități fiscale. Ele sunt orientative și se bazează pe valorile din proiectul municipalității, nu pe o decizie definitivă.

Cât ar putea plăti proprietarii de mașini

Și pentru autoturisme, proiectul Bucureștiului propune menținerea nivelurilor de impozitare din 2026. Calculul depinde de capacitatea cilindrică și de norma de poluare a vehiculului.

Pentru o mașină Euro 6 cu motor de 1.600 cmc, tariful propus este de 16,50 lei pentru fiecare grupă de 200 cmc. Cum motorul are opt astfel de grupe, impozitul anual ar fi de 132 de lei.

În cazul unei mașini Euro 6 cu motor de 2.000 cmc, tariful propus este de 25,10 lei pentru fiecare 200 cmc. Impozitul anual ar ajunge astfel la 251 de lei.

Mașinile hibride sunt tratate separat. Proiectul Capitalei prevede o reducere de 30% pentru vehiculele hibride cu emisii de dioxid de carbon de cel mult 50 de grame pe kilometru.

Pentru proprietarii de mașini electrice și hibride, precum și pentru cei care dețin autoturisme cu motoare mari, este important să verifice categoria fiscală în care este încadrat vehiculul. Nu este suficientă doar capacitatea cilindrică pentru a determina suma datorată.

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Ce se întâmplă în Cluj-Napoca, Timișoara și Iași

La Cluj-Napoca, Primăria a inițiat procedura de consultare publică pentru proiectul privind impozitele și taxele locale din 2027. Documentul a fost supus dezbaterii în perioada 9-20 noiembrie, iar cetățenii au putut transmite propuneri și observații asupra nivelurilor propuse.

La Timișoara, proiectul de hotărâre nr. 667/2026 prevede menținerea la nivelul din 2026 a impozitelor și taxelor locale stabilite în sume fixe sau calculate pe baza unor asemenea valori. Pentru clădirile rezidențiale și anexele deținute de persoane fizice, proiectul indică o cotă de impozitare de 0,10%.

Documentul include și eliminarea cotei suplimentare aplicate clădirilor nerezidențiale deținute de persoane fizice. Dacă proiectul va fi adoptat în această formă, schimbarea ar putea reduce impozitul pentru proprietarii care intră în această categorie, chiar dacă nivelurile generale ale taxelor sunt menținute.

La Iași, proiectul pentru 2027 propune majorarea cu 7,3% a unor valori impozabile utilizate la calcularea obligațiilor pentru clădiri. Așadar, proprietarii nu trebuie să presupună că menținerea sau modificarea unei cote de impozitare produce același efect în toate localitățile. Baza de calcul și cotele aplicate pot evolua diferit de la un oraș la altul.

Aceste proiecte se află în etape diferite de consultare și aprobare. Nivelurile propuse nu trebuie confundate cu impozitele care vor fi efectiv înscrise în deciziile de impunere pentru 2027.

Unde pot fi verificate impozitele pentru 2027

Prima sursă de verificare este site-ul primăriei în raza căreia se află locuința sau terenul. Proiectele de hotărâre și anexele lor sunt publicate, de regulă, în secțiunile dedicate transparenței decizionale, consultării publice sau taxelor și impozitelor locale.

Pentru București, documentația este disponibilă pe site-ul Primăriei Municipiului București, în secțiunea de dezbatere publică. Pentru celelalte orașe, proprietarii trebuie să consulte pagina administrației locale și hotărârile consiliului local.

O altă variantă este platforma națională Ghișeul.ro. După autentificarea în cont, contribuabilii pot consulta secțiunea „Obligații de plată”, unde apar debitele transmise de instituțiile publice înrolate în sistem.

Totuși, sumele pentru 2027 nu vor fi neapărat vizibile imediat după începutul anului. Ele apar după ce direcțiile locale de taxe și impozite actualizează evidențele și transmit obligațiile către platformă. Dacă un debit nu este afișat, contribuabilul trebuie să verifice situația direct la direcția fiscală competentă.

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Proprietarii care nu folosesc Ghișeul.ro pot solicita informațiile prin portalul electronic al primăriei, dacă acesta oferă un asemenea serviciu, sau direct la direcția de taxe și impozite locale. Pentru locuințe, evidența fiscală este gestionată de autoritatea locală în raza căreia se află imobilul. Pentru autoturisme, obligația este înregistrată, de regulă, la administrația fiscală de la domiciliul proprietarului.

Când trebuie plătite impozitele locale în 2027

Codul fiscal stabilește că impozitele pe clădiri, terenuri și mijloace de transport se achită anual, în două rate egale, până la 31 martie și 30 septembrie inclusiv.

Contribuabilii care plătesc integral impozitul până la 31 martie pot beneficia de o bonificație de cel mult 10%. Procentul concret este stabilit de consiliul local, astfel că reducerea nu trebuie presupusă automat la același nivel în toate localitățile.

În proiectul pentru București este prevăzută o bonificație de 10% pentru plata integrală până la 31 martie 2027. Proprietarii trebuie să urmărească însă hotărârea finală adoptată de Consiliul General al Municipiului București.

Pentru cei care dețin mai multe proprietăți sau autoturisme, verificarea individuală a obligațiilor fiscale este importantă. Chiar și în aceeași localitate, două apartamente cu suprafețe apropiate pot avea impozite diferite dacă sunt amplasate în zone distincte sau au caracteristici fiscale diferite.