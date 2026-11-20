Biletele de călătorie se scumpesc cu 6,61% începând din 13 decembrie, atât la CFR Călători, cât și la operatorii feroviari privați. Majorarea este aplicată în funcție de rata inflației, potrivit Autorității pentru Reformă Feroviară. Este al patrulea an consecutiv în care tarifele feroviare cresc în luna decembrie.

Se scumpesc biletele de tren Foto: clubferoviar.ro

Reprezentanții Autorității pentru Reformă Feroviară precizează că actualizarea prețurilor se face anual, în funcție de indicele inflației. Noile tarife vor intra în vigoare pe 13 decembrie și vor fi valabile timp de un an.

Scumpirile îi nemulțumesc însă pe călători, care spun că prețurile cresc, în timp ce condițiile de transport nu se îmbunătățesc.

Un exemplu concret al scumpirii este ruta Cluj-Napoca – București. Din 13 decembrie, un bilet va costa 147 de lei, față de 138 de lei în prezent. Astfel, pasagerii vor plăti cu 9 lei mai mult pentru aceeași călătorie.

Majorarea îi determină pe unii călători să ia în calcul și alte mijloace de transport.

Scumpirile din acest an continuă un trend început în 2022. În ultimii patru ani, prețurile biletelor de tren au crescut cu peste 50%, iar noua majorare de 6,61% va pune o presiune suplimentară asupra bugetelor celor care folosesc transportul feroviar.

Anul trecut, biletele de tren în România s-au scumpit în decembrie cu până la 10%, odată cu intrarea în vigoare a noului Mers al Trenurilor 2025–2026. Actualizarea tarifelor a fost făcută din cauza ratei inflației, majorările fiind similare celor aplicate anual în luna decembrie, când CFR revizuiește atât prețurile, cât și programul de circulație.