Apar noi detalii în cazul morții Teodorei, adolescenta de 17 ani lovită mortal de o mașină de gunoi în București. Șoferul autospecialei, angajat al Direcției Generale de Salubritate Sector 3, a fost reținut pentru 24 de ore, vineri dimineață. Bărbatul are 26 de ani și este cercetat pentru ucidere din culpă și părăsirea locului accidentului. El susține că nu a observat-o pe tânără și nici nu a simțit impactul, iar testările pentru alcool și substanțe psihoactive au avut rezultate negative.

Foto: Facebook/Copiii Statului Eșuat

„M-au sunat de la serviciu şi mi-au spus să mă parchez, că o să vină cineva şi o să se uite la maşină. Mai multe, nu. Am întrebat pe domnii poliţişti, tot la fel, mi-au zis să aştept să facă nişte probe. Nu ştiu ce să vă spun. Aş fi dat peste cineva. Nimic mai mult. Chiar nu ştiu ce să vă spun. Şi eu am rămas şocat, că nu... Nu ştiu!”, a spus şoferul care a lovit-o pe Teodora.

Tragedia s-a produs joi dimineață, 19 noiembrie, în jurul orei 07:31, pe o alee din apropierea Șoselei Mihai Bravu, în timp ce Teodora se îndrepta spre stația de tramvai pentru a ajunge la liceu.

Adolescenta ar fi fost acroșată de autospecială în timp ce aceasta efectua o manevră de mers înapoi. În urma impactului, fata ar fi fost târâtă aproximativ 100 de metri și a murit.

Victima a fost găsită inconștientă pe carosabil, iar echipajele medicale sosite la fața locului nu au mai putut să îi salveze viața. Potrivit martorilor, au trecut aproximativ cinci minute până când un trecător a alertat autoritățile printr-un apel la 112.

1/3 Victima a fost găsită inconștientă pe carosabil. Foto: Facebook/Copiii Statului Eșuat

Șoferul și-a continuat activitatea după accident

După impact, conducătorul auto și-a continuat drumul și a ridicat în continuare gunoiul de la blocurile din zonă. Polițiștii l-au identificat și l-au oprit după mai bine de trei ore de la apelul la 112, pe strada Zizin, la câteva minute de locul accidentului.

În fața anchetatorilor, bărbatul a susținut că nu și-a dat seama că a lovit o persoană și că nu a simțit impactul. Acesta era angajat al Direcției Generale de Salubritate Sector 3 și se afla singur la volanul autospecialei, de tip monooperator.

Șoferul a fost testat cu aparatele din dotarea Brigăzii Rutiere, rezultatele fiind zero pentru consumul de alcool și negative pentru substanțe psihoactive.

Potrivit informațiilor prezentate, acesta a fost dus la Institutul Național de Medicină Legală, urmând să fie audiat de polițiști pentru stabilirea împrejurărilor exacte ale accidentului.

Unul dintre cele mai importante detalii apărute în anchetă se referă la probele identificate pe mașina de gunoi implicată în accident. Potrivit unor surse judiciare citate de TVR, criminaliștii ar fi descoperit pe autospecială pete de sânge și fragmente textile provenite din hainele victimei.

Pentru a reconstitui cu exactitate ultimele momente dinaintea tragediei, polițiștii analizează imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă, dar și înregistrările sistemelor video montate pe autospeciala de salubritate.

De asemenea, este verificat tahograful vehiculului, care ar putea oferi informații despre deplasarea mașinii, viteza de circulație și manevrele efectuate înainte și după impact.

Reacția Direcției Generale de Salubritate Sector 3

Reprezentanții Direcției Generale de Salubritate Sector 3 au confirmat că autospeciala implicată în accident aparține instituției și era deservită de un singur angajat. Aceștia au precizat că șoferul nu a fost depistat sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise și că nu ar mai fi fost implicat anterior în accidente rutiere.

Instituția a transmis că evenimentul este cercetat de autoritățile competente și că nu poate oferi alte detalii până la finalizarea anchetei.

Val de tristețe printre apropiați

Moartea Teodorei i-a șocat pe colegii și prietenii săi. Aceștia au mers la locul accidentului cu flori și lumânări, pentru a-i aduce un ultim omagiu. Tânăra tocmai împlinise 17 ani, era elevă la un liceu din București și făcea parte din Trupa de teatru Umbre.

„Foarte blândă, foarte calmă, foarte activă, foarte empatică şi avea un vibe foarte bun. Ea, ca persoană, emana fericire şi era o persoană foarte înţelegătoare. Dumnezeu să o ierte”, așa a descris-o prietena Teodorei, conform Observator.

„Eu, personal, când am primit mesaj de la sora mea, am crezut că glumeşte”, a adăugat un alt prieten.