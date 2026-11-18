Înfrângerea suferită de România în fața Bosniei a adus o veste neplăcută și pentru Gică Hagi, care a ajuns într-o situație nedorită în istoria echipei naționale.

Gică Hagi, selecționerul României Foto: Sportpictures

După primele șase partide oficiale de la preluarea reprezentativei, selecționerul are cel mai slab bilanț înregistrat vreodată de un antrenor al României în acest interval de meciuri. Eșecul de la Zenica a cântărit decisiv în această statistică, iar începutul mandatului său a devenit unul dificil de uitat.

Gică Hagi a obținut doar 3 puncte după primele 6 meciuri

România a plecat fără niciun punct de la Zenica, după ce Bosnia s-a impus cu 2-1, deși tricolorii au început partida hotărâți. Daniel Bîrligea a deschis scorul încă din minutul 6, însă gazdele au egalat înainte de pauză, după o eroare a lui Andrei Rațiu. În repriza secundă, Esmir Bajraktarevic a înscris golul care a stabilit rezultatul final. Rezultatul are consecințe importante pentru România, care va trebui să dispute un baraj pentru a-și păstra locul în Liga B a Ligii Națiunilor. Meciurile sunt programate la finalul lunii martie 2027, iar adversara va fi una dintre Belarus, Cipru, Insulele Feroe sau Estonia. Echipa pe care o vor întâlni tricolorii va fi cunoscută după tragerea la sorți din 20 noiembrie.

Dincolo de situația din clasament, înfrângerea de la Zenica a înrăutățit și mai mult bilanțul lui Gică Hagi pe banca echipei naționale. După primele șase partide oficiale, selecționerul a acumulat doar trei puncte, obținute în victoria cu Polonia, scor 2-1, de pe Arena Națională. Celelalte cinci întâlniri s-au încheiat cu înfrângeri: 1-2 și 0-1 cu Suedia, 2-4 și 1-2 cu Bosnia, respectiv 0-6 cu Polonia. Astfel, Hagi are cel mai slab bilanț dintre selecționerii României după primele șase meciuri oficiale.

Edi Iordănescu, început greu urmat de calificarea la EURO 2024

Edi Iordănescu a preluat România la începutul lui 2022, dar primele rezultate au fost departe de așteptări. Tricolorii au pierdut cu Muntenegru, 0-2 la Podgorica, și cu Bosnia și Herțegovina, 0-1 la Zenica, fără să înscrie vreun gol în primele două etape din Liga Națiunilor.

Prima victorie a venit în fața Finlandei, pe stadionul Giulești. România s-a impus cu 1-0, grație golului marcat de Nicușor Bancu în minutul 30, după o centrare a lui George Pușcaș. Atacantul avusese însă șansa să deschidă scorul mai devreme, dar a ratat un penalty în minutul 16. Bucuria a durat puțin. La următorul meci, Muntenegru a câștigat cu 3-0 la București, toate golurile fiind înscrise de Stefan Mugosa.

România a încheiat grupa cu un egal, 1-1 în Finlanda, și o victorie clară, 4-1 cu Bosnia, pe Giulești. Dennis Man, George Pușcaș, de două ori, și Andrei Rațiu au marcat pentru tricolori, în timp ce Edin Dzeko a înscris golul oaspeților. Cu șapte puncte, echipa a terminat pe ultimul loc și a retrogradat în Liga C. Cu toate acestea, mandatul lui Iordănescu a avut un final mult mai bun. Selecționerul a dus România la EURO 2024, unde tricolorii au ajuns până în optimile de finală.

Mirel Rădoi, debut cu ghinion la națională!

Mirel Rădoi a început mandatul de selecționer în septembrie 2020, cu un rezultat dezamăgitor acasă, pe Arena Națională. România a condus Irlanda de Nord prin golul lui George Pușcaș, din minutul 25, iar oaspeții au rămas în zece în minutul 38. Chiar și cu un om în plus mai bine de o repriză, tricolorii nu au reușit să păstreze avantajul. Gavin Whyte a stabilit scorul final, 1-1, în minutul 86.

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Al doilea meci oficial a adus o victorie importantă, 3-2 în deplasare cu Austria. Denis Alibec, Dragoș Grigore și Alexandru Maxim au înscris pentru România. A urmat însă ratarea calificării la EURO 2020, după eșecul cu Islanda, scor 1-2, în semifinala barajului. Gylfi Sigurdsson a marcat de două ori pentru gazde, iar Maxim a înscris golul României din penalty.

Rezultatele slabe au continuat în Liga Națiunilor. România a pierdut cu 0-4 în Norvegia și cu 0-1 în fața Austriei, la Ploiești. Ultimul dintre primele șase meciuri oficiale ale lui Rădoi a fost câștigat la masa verde. Norvegia nu a putut veni la București din cauza restricțiilor sanitare impuse în timpul pandemiei, iar UEFA a acordat victoria României cu 3-0. Astfel, Rădoi a încheiat această serie cu șapte puncte, dintre care doar patru obținute pe teren. Selecționerul a plecat în 2021, după ce România a ratat calificarea la Mondialul din 2022. El și-a dat demisia, deși FRF și jucătorii au încercat să-l convingă să rămână.

Christoph Daum, doar o victorie în șase meciuri!

Naționala României a strâns doar șase puncte din primele șase meciuri cu Christoph Daum pe bancă. Germanul, instalat în funcție în vara lui 2016, a obținut o singură victorie, în deplasarea din Armenia, scor 5-0. Bogdan Stancu, Adrian Popa, Răzvan Marin, Nicolae Stanciu și Alexandru Chipciu au marcat câte un gol.

Startul mandatului putea fi însă mult mai bun. La debutul din preliminariile CM 2018, tricolorii au remizat cu Muntenegru, 1-1, după ce au primit gol la doar două minute de la deschiderea scorului. Adrian Popa punctase în minutul 85, iar Stevan Jovetic a egalat în minutul 87. În prelungiri, România a avut șansa celor trei puncte, dar Stanciu a trimis peste poartă penalty-ul din minutul 90+7.

După succesul din Armenia, echipa lui Daum nu a mai câștigat. A urmat egalul fără goluri cu Kazahstan, apoi eșecul cu Polonia, 0-3, pe Arena Națională. Meciul de la București a fost întrerupt aproximativ patru minute, după ce o petardă a explodat lângă Robert Lewandowski, care a marcat de două ori. Seria s-a încheiat cu alte două rezultate dezamăgitoare: 0-0 cu Danemarca, la Cluj, și 1-3 cu Polonia, la Varșovia. Lewandowski a înscris de trei ori în ultimul duel, iar Bogdan Stancu a marcat pentru România. Daum a plecat de la națională în septembrie 2017, după ce șansele de calificare la Mondial fuseseră compromise, conform fanatik.ro.

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Răzvan Lucescu, start cu dreptul la națională, apoi eșecul dureros din Serbia

Răzvan Lucescu a devenit selecționer în primăvara lui 2009, când România mai avea șanse mici de calificare la Mondialul din 2010. Primele rezultate au fost încurajatoare: victorie cu Lituania, 1-0 în deplasare, și egal cu Franța, 1-1, la Saint-Denis. Remiza a venit în fața unei echipe care avea în lot nume precum Thierry Henry și Franck Ribery.

A urmat un nou rezultat de egalitate, 1-1 cu Austria, la București. Apoi, pe 10 octombrie 2009, România a suferit o înfrângere severă în Serbia, scor 0-5. Tricolorii au încheiat preliminariile cu o victorie, 3-1 împotriva Insulelor Feroe. Prima partidă din drumul spre EURO 2012 a adus însă o nouă dezamăgire. România a remizat cu Albania, 1-1, la Piatra Neamț. Bogdan Stancu a marcat în minutul 80, dar Gjergj Muzaka a egalat cu trei minute înainte de final.

După primele șase meciuri oficiale, Lucescu avea nouă puncte. Mandatul său la echipa națională s-a încheiat în vara anului 2011.