 Povestea din spatele numelui Iordănescu: Anghel și Edi, tată și fiu, protagoniști într-un nou documentar pe marile ecrane | adevarul.ro
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Povestea din spatele numelui Iordănescu: Anghel și Edi, tată și fiu, protagoniști într-un nou documentar pe marile ecrane

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Regizorul Remus Achim pregătește un nou proiect dedicat fotbalului românesc, după ce a semnat producții precum „În Inima Naționalei”, „Il Fenomeno: Povestea unui Superstar” și „Generația de Suflet”.

Anghel și Edi Iordănescu, alături de regizorul Remus Achim Foto/Instagram
Anghel și Edi Iordănescu, alături de regizorul Remus Achim Foto/Instagram

De această dată, realizatorul de film își îndreaptă atenția spre una dintre cele mai cunoscute familii din fotbalul românesc. Achim lucrează la un documentar despre Anghel Iordănescu și Edi Iordănescu, tată și fiu care au ocupat, la momente diferite, postul de selecționer al echipei naționale, conform iamsport.ro.

Proiectul pare să fie deja în desfășurare. Edi Iordănescu a publicat recent o fotografie realizată pe Stadionul Steaua, în care apare alături de tatăl său și de Remus Achim, semn că filmările pentru noua producție au început.

Documentarul promite să prezinte povestea celor doi dincolo de rezultatele de pe banca naționalei și să exploreze relația dintre un tată care a devenit una dintre figurile importante ale fotbalului românesc și fiul care i-a urmat drumul. Poricetul nu a fost, încă, anunțat oficial.

Jocul se schimbă, valorile nu!”, a transmis Edi Iordănescu, într-o postare pe Instagram.

Edi Iordănescu nu se grăbește să accepte prima propunere apărută pe masă, chiar dacă fostul selecționer al României își dorește să revină cât mai curând pe banca unei echipe. Tehnicianul își analizează cu atenție variantele și este interesat doar de proiecte care îi oferă condițiile pe care le consideră potrivite. Un exemplu este situația de la CFR Cluj: deși Neluțu Varga și-a exprimat public dorința de a-l avea pe Iordănescu la echipă, antrenorul nu a fost tentat de o revenire în Gruia.

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