Cum a obținut PSG 155 de milione de euro din partea UEFA, în sezonul 2025/2026

PSG își continuă seria succeselor și își consolidează, în același timp, veniturile obținute în acest sezon european. După triumful din Liga Campionilor, formația lui Luis Enrique a mai adăugat un trofeu în vitrină, Supercupa Europei, după victoria cu 2-1 în fața lui Aston Villa, la Salzburg.

Parizienii au început mai bine partida și au deschis scorul în minutul 20, prin Khvicha Kvaratskhelia, însă englezii au revenit înainte de pauză, când Brian Madjo a restabilit egalitatea. PSG a dat lovitura în repriza secundă, iar Desire Doue a înscris în minutul 61 pentru 2-1, reușita fiind acordată după verificarea fazei la VAR.

Succesul nu a fost important doar din punct de vedere sportiv

Cucerirea Supercupei Europei îi aduce lui PSG un câștig total de 5 milioane de euro: 4 milioane reprezintă suma garantată pentru participarea în competiție, în timp ce încă un milion este recompensa pentru câștigarea trofeului. Potrivit informațiilor publicate de Mirror, banii urmează să ajungă la cele două participante până pe 21 august.

Parizienii nu au însă timp pentru prea multă odihnă, deoarece urmează alte două meciuri importante. PSG va întâlni Lens în Supercupa Franței, iar pe 23 august va începe noul sezon din Ligue 1, pe teren propriu, împotriva lui Rennes.

Câștigurile clubului francez din această perioadă sunt cu atât mai impresionante dacă luăm în calcul parcursul din Liga Campionilor. Campania europeană încheiată cu trofeul suprem i-a adus lui PSG aproximativ 150 de milioane de euro, dintre care 25 de milioane au venit ca premiu pentru victoria din finala cu Arsenal. Astfel, succesul de la Salzburg reprezintă doar cea mai recentă recompensă financiară pentru un sezon european în care PSG a avut performanțe atât pe teren, cât și în conturi.

De unde provin cele 155 de milioane pe care le încasează PSG de la UEFA pentru sezonul 2025/2026:

Drepturi TV: 34 de milioane de euro;

Coeficient UEFA: 11 milioane de euro;

Participare în faza principală a Ligii Campionilor: 18,6 milioane de euro;

Rezultate în faza principală a Ligii Campionilor: 18,7 milioane de euro;

Calificare în optimi: 11 milioane de euro;

Calificare în sferturi: 12,5 milioane de euro;

Calificare în semifinale: 15 milioane de euro;

Calificare în finală: 18,5 milioane de euro;

Câștigarea finalei: 6,5 milioane de euro;

Calificare în Supercupa Europei: 4 milioane de euro;