România merge la TAS pentru bronzul Anei Maria Bărbosu. Fondurile au fost aprobate de Parlament

Parlamentul a aprobat fondurile necesare pentru taxele de judecată la TAS, susținând financiar gimnasta Ana Maria Bărbosu în litigiul privind medalia olimpică de bronz.

Parlamentul României a aprobat alocarea fondurilor necesare pentru acoperirea taxelor de judecată în procesul de la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS). Suma asigură suportul juridic pentru gimnasta Ana Maria Bărbosu, a cărei medalie de bronz de la Jocurile Olimpice din 2024 este contestată în Elveția de Federația de Gimnastică din Statele Unite și de americanca Jordan Chiles.

Informația a fost confirmată de liderul PSD Sorin Grindeanu, sâmbătă, 1 august, printr-o postare pe Facebook, în care afirmă că acest demers reprezentă, practic, o obligație morală a autorităților față de sportivii români.

Oficialul a amintit momentele tensionate din august 2024, când gimnasta a trecut de la agonia pierderii medaliei la bucuria recuperării ei prin prima decizie TAS, precizând că această finanțare transmite un mesaj clar: statul își protejează cetățenii atunci când sunt victimele unei nedreptăți.

„Ne-am uitat cu toții la fata aceasta minunată, în august 2024, cu steagul pe umeri, plângând de bucurie. Și apoi am văzut cum i se ia totul, în câteva ore.

Mă bucur că Parlamentul a găsit acum soluția prin care asigurăm fondurile necesare pentru ca România să meargă până la capăt, la Lausanne, în procesul legat de medalia olimpică a Anei Maria Bărbosu.

Nu luptăm doar pentru o medalie de bronz, ci mai ales pentru dreptate. Este un semnal pe care statul are datoria să-l transmită oricărui român concurează pentru drapelul tricolor: dacă vi se face o nedreptate, țara asta stă lângă voi.

Mult succes, Ana. Suntem alături de tine!”, a scris Sorin Grineanu.

Totul a pornit de la finala olimpică de la sol de la Paris, atunci când Ana Bărbosu a fost anunțată inițial ca ocupantă a locului trei şi, implicit, câştigătoare a medaliei de bronz.

O contestație de ultim moment depusă de staff-ul tehnic american a urcat-o însă pe Jordan Chiles pe podium, modificându-i nota de la 13,666 la 13,766. În aceeași finală, contestația unei alte românce, Sabrina Maneca-Voinea, care obținuse nota 13,700, a fost respinsă de arbitri.

Ulterior, cazul a ajuns în fața instanței sportive de la Lausanne. Arbitrii TAS au întors decizia de pe tabelă, stabilind că echipa SUA a depus contestația după expirarea timpului regulamentar de un minut. Ca urmare, medalia de bronz i-a revenit Anei Maria Bărbosu, Sabrina Voinea a urcat pe poziția a patra, iar Jordan Chiles a coborât pe locul al cincilea.

Ulterior, atât federația de gimnastică din SUA, cât și gimnasta română Sabrina Maneca-Voinea au făcut apel la Tribunalul Federal Elvețian, astfel că urmează ca TAS să rejudece cazul.