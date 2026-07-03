PSD cere Guvernului să achite urgent taxele de judecată pentru apărarea medaliei Anei Bărbosu la TAS: „În joc este chiar mândria noastră națională”

Partidul Social Democrat solicită statului român să achite de urgență taxele de judecată necesare pentru apărarea medaliei obținute de gimnasta română Ana Maria Bărbosu în litigiul cu Statele Unite aflat pe rolul Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne.

Social-democrații susțin că autoritățile nu trebuie să facă economii atunci când este vorba despre apărarea intereselor și valorilor naționale.

„Statul român trebuie să achite urgent taxele de judecată pentru a apăra medalia Anei Maria Bărbosu în litigiul cu SUA de la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne! Când un stat renunță să-și apere valorile naționale de dragul unor economii meschine la buget nu se mai poate vorbi despre «reformă». Este anti-reformă! Guvernul demis și ilegitim nu-și poate bate joc la nesfârșit de România!”, a transmis PSD.

Reprezentanții partidului au subliniat că miza depășește cazul individual al sportivei și privește imaginea și prestigiul României pe plan internațional.

„În acest caz nu e vorba doar de îndreptarea unei nedreptăți asupra unei românce care a muncit enorm pentru a face performanță la cel mai înalt nivel! Este mult mai mult decât atât! În joc este chiar mândria noastră națională, împlinită de succesul de la Paris al Anei Maria Bărbosu! În astfel de chestiuni nu încape tocmeală ca la piață! Că ar fi prea mult sau că trebuie să mai tăiem un mărunțiș din cheltuielile bugetare... Un stat sănătos la cap își apără valorile naționale cu orice preț!”, au precizat reprezentanții PSD.

Solicitarea vine în contextul procedurilor aflate pe rolul Tribunalului de Arbitraj Sportiv, care vizează situația medaliei obținute de gimnasta română la competiția olimpică de la Paris.

Pe 5 august 2024, în finala de la sol, Ana Bărbosu a fost pentru câteva zeci de secunde medaliată cu bronz, însă americanca Jordan Chiles a depus contestație și i s-a mărit nota, de la 13,666 la 13,766, astfel că a terminat pe poziția a treia. Sabrina Maneca-Voinea a făcut și ea contestație pentru nota primită (13,700), dar aceasta a fost respinsă.

Ulterior, Tribunalul de Arbitraj al Sportului (TAS) a decis ca medalia de bronz să revină gimnastei Ana Maria Bărbosu, aceasta fiind urmată pe locul 4 de Sabrina Maneca-Voinea și pe 5 de americanca Jordan Chiles.

Ulterior, atât federația de gimnastică din SUA, cât și gimnasta română Sabrina Maneca-Voinea au făcut apel la Tribunalul Federal Elvețian.

România nu mai obținuse o medalie olimpică la gimnastică artistică din 2012 (Londra), când Sandra Izbașa câștiga aurul la sărituri, Cătălina Ponor cucerea argintul la sol, iar echipa feminină a României lua bronz.

Opt avocați pentru o singură cauză

TAS urmează să rejudece procesul „Jordan Chiles – Ana Maria Bărbosu” pentru medalia de bronz de la sol, Olimpiada Paris 2024. Americanca are în spate o echipă de avocați de prim rang.

La Tribunalul Federal, cazul lui Jordan Chiles a fost pregătit de opt avocați, proveniți de la trei companii mari: Jenner & Block: Dean Panos, Kenneth Beale, James Rogers, Schellenberg Wittmer: Elliott Geisinger, Christopher Boog, Philippe Bärtsch, Benjamin Gottlieb și Rubinstein ADR: Javier Rubinstein.

Fondată în 1914, Jenner&Block își are sediul în Chicago și birouri în Washington, Londra, Los Angeles, New York și San Francisco, unde activează peste 500 de avocați. Firma are în portofoliu litigii complexe și reprezentare în instanțe federale și internaționale, cazuri importante în fața Curții Supreme a SUA, servicii extinse în drept comercial, tranzacții, aranjamente financiare și arbitraj internațional. Ultimul e exact domeniul în care se duce bătălia „Chiles vs. Bărbosu”.

Printre altele, societatea a fost implicată în cazuri celebre în SUA, precum litigiile anti-trust (Microsoft), alegerile SUA din 2000 (cursă strânsă George W. Bush vs. Al Gore, decisă la Curtea Supremă în urma unui conflict legat de voturile din Florida, care decideau viitorul președinte) ori falimentul General Motors (salvarea colosului GM prin intervenție guvernamentală și reorganizare).