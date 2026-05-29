Schimbare majoră la Rayo Vallecano. Andrei Rațiu rămâne fără antrenor, după eșecul din finala Conference League

Rayo Vallecano va începe noul sezon cu un alt antrenor, după ce conducerea clubului a confirmat despărțirea de Inigo Perez. Tehnicianul de 38 de ani a condus echipa pentru ultima dată în finala UEFA Conference League, pierdută cu 0-1 în fața lui Crystal Palace.

Pentru formația din Madrid a fost un moment istoric, deoarece a bifat prima finală europeană din existența clubului. Totuși, trofeul a ajuns la englezi, după golul marcat de Mateta, omul decisiv al partidei.

„Anumite decizii trebuie luate!”

La o zi după meci, președintele Raul Martin Presa a anunțat oficial că Rayo va avea un nou tehnician din sezonul viitor. Astfel, Andrei Rațiu ar putea lucra cu un alt antrenor, dacă va continua la echipa spaniolă și în sezonul următor.

„Nu știu cine va antrena echipa în următorul sezon. Inigo Perez e un antrenor grozav și o persoană bună, mi-ar fi plăcut să rămână pentru totdeauna, i-am și spus asta. Îmi doream un proiect similar cu cel al lui Simeone de la Atletico Madrid, dar clubul și emblema vin înainte de oricine și anumite decizii trebuie luate!”, a afirmat Raul Martin Presa, conform Marca.

Experiența antrenorului Inigo Perez

Tehnicianul a ajuns la club în vara lui 2022, făcând parte din stafful lui Andoni Iraola, în rol de antrenor secund. După un sezon petrecut la Madrid, a încercat să continue colaborarea cu Iraola la Bournemouth, însă mutarea în Anglia a picat din cauza problemelor legate de obținerea permisului de muncă.

Revenirea sa la Rayo Vallecano s-a produs în februarie 2024, de această dată din postura de principal, iar impactul a fost imediat: echipa a evitat retrogradarea și și-a asigurat menținerea în La Liga. Mai mult, Rayo a reușit un parcurs european remarcabil în UEFA Conference League, ajungând până în finala competiției. A clacat în ultimul act cu Crystal Palace.