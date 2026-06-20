Andrei Rațiu, dorit de un gigant din Premier League! Rayo Vallecano se află, deja, la masa negocierilor cu englezii

Andrei Rațiu ar putea face în această vară cel mai important pas al carierei. Presa din Anglia susține că Liverpool a început deja negocierile cu Rayo Vallecano pentru transferul internaționalului român.

Fundașul dreapta de 28 de ani continuă să fie urmărit și de Barcelona, însă varianta Premier League pare tot mai serioasă. Potrivit Anfield Index, discuțiile dintre cele două cluburi sunt în desfășurare, iar un acord ar putea fi încheiat pentru aproximativ 20 de milioane de euro.

Rayo Vallecano i-a stabilit lui Rațiu o clauză de reziliere de 25 de milioane de euro, însă gruparea engleză încearcă să obțină transferul la un preț mai mic. Dacă mutarea se va concretiza, românul ar ajunge la una dintre cele mai puternice formații din Europa.

„Cu o clauză de reziliere în valoare de 25 de milioane de euro, Rațiu e văzut drept o variantă mai ieftină decât alte ținte, precum Marco Pelestra. De asemenea, se poate ajunge la o înțelegere în apropierea sumei de 20 de milioane.

Dar competiția e acerbă, pentru că Barcelona este la rândul ei pe urmele jucătorului. Au existat discuții cu reprezentanții fotbalistului în ultimele săptămâni. Rațiu s-ar potrivi perfect în stilul lui Iraola, cu pressing avansat și ritm alert. Ceea ce îngrijorează puțin este vârsta lui!”, a mai notat sursa menționată anterior.