 „Așa arată că are clasă!”. Chivu le-a câștigat respectul englezilor, chiar dacă Inter a plecat învinsă de la Madrid | adevarul.ro
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Alina Gorghiu, invitată la „Interviurile Adevărul”, de la ora 13.00

„Așa arată că are clasă!”. Chivu le-a câștigat respectul englezilor, chiar dacă Inter a plecat învinsă de la Madrid

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Cristi Chivu a primit aprecieri din partea foștilor internaționali englezi Nigel Reo-Coker și Troy Deeney, după înfrângerea lui Inter în fața lui Real Madrid. Cei doi, deveniți analiști pentru CBS Sports, au remarcat în special modul în care antrenorul român a gestionat momentul dificil de după partida pierdută cu 1-2 pe Santiago Bernabeu.

Cristi Chivu
Cristi Chivu Foto: EPA

Deși Inter a plecat fără puncte de la Madrid, echipa lui Chivu a avut o prestație care i-a impresionat pe analiști. Italienii au controlat perioade importante ale jocului și au avut numeroase ocazii, însă două erori individuale au fost suficiente pentru ca Real Madrid să înscrie de două ori în prima repriză.

Chivu: „Mi-a plăcut felul în care echipa mea a jucat aici!”

În loc să-și critice jucătorii pentru greșelile care au dus la golurile madrilenilor, Chivu a ales să vadă partea bună a evoluției echipei. Antrenorul român și-a susținut fotbaliștii și a pus accentul pe prestația generală, nu pe momentele care au decis rezultatul. Tocmai această atitudine a atras atenția celor doi foști fotbaliști englezi. Pentru Reo-Coker și Deeney, reacția lui Chivu după un asemenea meci spune multe despre felul în care românul își construiește relația cu vestiarul și despre mentalitatea pe care încearcă să o imprime echipei.

„Am vrut să obținem cele 3 puncte, dar mergem acasă cu un eșec nemeritat. Suntem competitivi, vrem să creștem și ambițiile noastre sunt cu adevărat mari. Trebuie să continuăm așa, cu mentalitatea, personalitatea, atitudinea noastre, și să gestionăm momentele dificile. Astăzi am văzut o echipă cu personalitate. Mi-a plăcut felul în care echipa mea a încercat să joace aici!, a admis tehncianul român, după meci.

Discursul lui Chivu a fost subiect de dezbatere. I-a cucerit pe englezi

„Clasă! Doar asta îmi arată de ce cred că are un viitor atât de strălucit și că va ajunge departe în fotbal. Ca jucător, în vestiar, noi am crescut în generația din vechea școală, cea a tratamentului cu «uscătorul de păr»: managerii săreau pe tine, îți asumai probabil mult mai multă responsabilitate ca jucător, știai ce urmează și pur și simplu te descurcai. Această generație de jucători, așa cum a spus Guerini, necesită abilități de gestionare a oamenilor (man-management) de cel mai înalt nivel.

Să fim foarte clari: Inter a fost fantastică astăzi. Neinspirată în treimea adversă la luarea deciziilor, dar per ansamblu, să mergi pe Bernabeu și să joci în modul în care au făcut-o ei este fantastic. Însă când antrenorul tău vine și spune: «Îmi asum responsabilitatea», acest lucru îi va face pe jucătorii din acel vestiar să alerge și mai mult și să fie și mai determinați pentru acel antrenor, pentru că știu că antrenorul le ține spatele. Sunt deja câștigătorii dublei interne. În această ediție a Ligii Campionilor, probabil că vor încerca să meargă cât mai departe posibil. Au avut o prestație bună, antrenorul i-a apărat - acești jucători vor fi în modul: «Știi ceva? Aș trece și prin zid pentru el». Așa că modul în care el gestionează toată această situație mi se pare fantastic, pentru că am văzut asta când a preluat Jose Mourinho.

Vorbim despre Jose Mourinho în vremurile lui de glorie; nu am mai văzut un antrenor ca el. Cunosc jucători care erau la Chelsea când abia sosise Jose Mourinho acolo — nici măcar nu jucau. Adică au jucat un singur meci într-un sezon, dar îl iubeau. Nici măcar nu erau în echipă, dar îl iubeau. Și cred că asta încearcă și Chivu să implementeze și să construiască treptat la Inter. Iar eu cred că jucătorii pot fi mândri de prestația lor. Da, au pierdut, dar este o performanță grozavă, o platformă excelentă de pe care pot construi și merge mai departe. De asemenea, este un lucru bun... De câte ori nu ați văzut un antrenor spunând: «Păi, nu putem face asemenea greșeli și să primim goluri atât de ușoare»? Adică nu aruncă direct un jucător sub autobuz, dar pentru oricine urmărește meciul, știm exact ce vrea să spună. El însă nu a făcut asta. «Îmi asum responsabilitatea. Eu am cerut-o, este vina mea». Fantastic!, a comentat Nigel Reo-Coker, fost mijlocaș cu 205 meciuri în Premier League la West Ham, Aston Villa și Bolton.

„Cuvintele sunt coroborate cu faptele. Uriaș!”

„Cred că mai există o piesă în acest puzzle. Una este să vorbești și alta este să treci la fapte. Cât de ușor este și de câte ori am văzut un antrenor scoțându-l pe Curtis Jones doar pentru că a făcut o greșeală? Și spun: «O, nu, știu că eu i-am cerut să facă asta, dar...», în timp ce el stă pe bancă lângă tine. Dar Chivu a avut încredere în el. Să-i spui lui Curtis Jones la pauză: «Hei, tu joci. Rămâi pe teren, continuă, fă în continuare ce făceai». Deci, din nou, mesajul transmis coroborat cu faptele este ceea ce le leagă perfect, iar acest lucru este uriaș!”, a concluzionat și fostul atacant Troy Deeney, 165 de meciuri și 47 de goluri în Premier League pentru Watford.

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