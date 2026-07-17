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Spania nu a pierdut niciun meci cu arbitrul desemnat la finala cu Argentina

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Campionatul Mondial 2026
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Federația Internațională de Fotbal Asociație (FIFA) a anunțat că slovenul Slavko Vincic va conduce finala Cupei Mondiale de fotbal, ediția 2026, în care se vor înfrunta selecționatele Spaniei și Argentinei, duminică, 19 iulie, la ora 22.00, pe stadionul din East Rutherford (New Jersey).

Slavko Vincic a condus meciuri importante în Europa (Foto: EPAImages)
Slavko Vincic a condus meciuri importante în Europa (Foto: EPAImages)

Va fi a patra partidă pe care oficialul sloven o va arbitra la competiția din America de Nord. Acesta a arbitrat meciurile Brazilia - Maroc și Iordania - Algeria, în faza grupelor, și Mexic - Ecuador, în „16”-imile de finală. În ultimul meci, Vincic l-a eliminat pe ecuadorianul Piero Hincapie pentru că și-a acoperit gura în timp ce se adresa unui adversar, aplicând așa-numita „regulă Vinicius - Prestianni'.

În vârstă de 46 de ani, Slavko Vincic este arbitru internațional din 2010 și a condus două partide la precedentul turneul final al Cupei Mondiale, desfășurat în 2022, în Qatar: surprinzătoarea înfrângere a Argentinei în meciul de debut cu Arabia Saudită (1-2) și partida Țara Galilor - Iran, tot în faza grupelor.

Spania, campioana europeană en titre, este neînvinsă în cinci meciuri disputate cu arbitrul sloven la centru. Vincic a condus partida pe care La Roja a câștigat-o cu 2-1 în fața Franței, la Euro 2024, dar și finala Ligii Campionilor din acel an, în care Real Madrid s-a impus cu 2-0 în fața formației Borussia Dortmund.

Vincic îi va avea ca asistenți pe compatrioții săi Tomaz Klancnik și Andraz Kovacic, în timp ce al patrulea oficial va fi iordanianul Adham Makhadmeh.

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