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Echipa de fotbal a Argentinei este vizată de proceduri disciplinare

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Federația Internațională de Fotbal Asociație (FIFA) a inițiat proceduri disciplinare împotriva echipei de fotbal a Argentinei pentru potenţiale încălcări ale mai multor reguli în timpul Cupei Mondiale. Este vizat Parades și banner-ul cu mesajul privind Insulele Falkland.

Pe bannerul purtat de argentinieni scria „Insulele Falkland sunt argentiniene" (Foto: EPAImages)
Pe bannerul purtat de argentinieni scria „Insulele Falkland sunt argentiniene" (Foto: EPAImages)

Fotbaliștii sud-americani sunt investigați pentru că au arborat un banner care proclama suveranitatea argentiniană asupra Insulelor Falkland după victoria (2-1) din meciul cu Anglia. După partidă s-a scris că acel gest reprezintă o încălcare directă a articolului 34.3 din regulamentul turneului. AFA a fost amendată pentru aceeaşi faptă în urma unui meci amical din 2014 împotriva Sloveniei, dar UEFA a luat anterior măsuri mai dure pentru o abatere similară, impunând suspendări de un meci spaniolilor Rodri şi Alvaro Morata după ce au scandat despre revendicările Spaniei asupra Gibraltarului după ce au câştigat Euro 2024.

Bannerul pe care scria „Insulele Falkland sunt argentiniene" reprezintă o posibilă încălcare a articolului 13 alineatul 2, litera c, care spune că un eveniment sportiv nu poate fi folosit pentru demonstraţii cu caracter nesportiv. FIFA a declarat că „utilizarea unui eveniment sportiv pentru demonstrații non-sportive constituie o potențială încălcare a codului disciplinar”.

Mai mulţi jucători sunt, de asemenea, supuşi unor proceduri disciplinare pentru scenele de la sfârşitul meciului, după ce Argentina a pierdut (0-1) finala Cupei Mondiale în faţa Spaniei. La puține momente după ultimul fluier al arbitrului, pe teren a izbucnit un conflict între cele două tabere. S-a spus că argentinianul Leandro Paredes ar fi văzut atunci cartonașul roșu, însă vizionarea înregistrării video nu confirmă acest fapt. Cu toate acestea, sud-americanul riscă să fie suspendat cel puțin două meciuri.

Raportul comisarului meciului a fost examinat de FIFA, care a decis în 21 iulie să numească un procuror disciplinar şi de etică pentru a investiga potenţiale încălcări ale codului disciplinar al forului fotbalistic mondial. „Mai multe detalii vor fi comunicate de către comisia disciplinară FIFA odată ce raportul procurorului va fi finaliza”, a precizat forul mondial într-un comunicat.

S-a observat că jucătorii au avut nevoie de câteva minute pentru a se calma. Paredes a fost chiar văzut felicitându-i pe Pedri și Rodri, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Pentru „conduita sa necorespunzătoare față de adversari sau față de orice altă persoană decât oficialii meciului, în caz de violență fizică (cot, pumn, picior etc.)”, el riscă o suspendare de cel puțin două meciuri, conform articolului 49 din Codul Disciplinar al FIFA. Argentinianul este vizat de acuzaţii pentru trei încălcări ale articolului 14 paragraful 1 i) din Codul Disciplinar FIFA (agresiune).

De asemenea, au fost deschise proceduri disciplinare împotriva lui Nahuel Molina, care l-a lovit pe Rodri la finalul meciului, a lui Thiago Almada şi a antrenorului secund Roberto Ayala. Pe de altă parte, și mijlocaşul spaniol Gavi va fi judecat pentru „comportament nesportiv".

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