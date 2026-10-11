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Argentina ar putea să nu mai dispute meciuri pe Stadionul Monumental

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Potrivit cotidianului argentinian „La Nación”, citat de „LEquipe”, Asociația de Fotbal din Argentina (AFA) ar fi decis să nu mai organizeze meciuri ale echipei naționale pe Stadionul Monumental al clubului River Plate. Această hotărâre ar fi fost luată din cauza incidentelor produse pe acestă arenă și care au umbrit meciul de adio al lui Lionel Messi în tricoul „Albiceleste”.

Messi a disputat meciul de retragere din echipa Argentinei pe arena lui River Plate
Messi a disputat meciul de retragere din echipa Argentinei pe arena lui River Plate Foto: EPAImages

Data de 6 octombrie 2026 va rămâne una memorabilă în istoria fotbalului internațional. Pe lângă faptul că a găzduit ultima apariție a lui Lionel Messi în tricoul echipei Argentinei, care s-a impus cu 3-0 în fața Beninului, ar putea fi și ultimul meci disputat de „Albiceleste” pe Stadionul Monumental. Clubul s-ar putea consola, totuși, cu deținerea unei obiecte prețioase în muzeul său: ultimul tricou al Argentinei purtat și semnat de „La Pulga” („Puricele”, porecla lui Messi) cu ocazia celei de-a 208-a și, totodată, ultimei sale apariții internaționale.

Conform cotidianului argentinian „La Nación”, AFA ar fi decis să nu mai organizeze meciuri ale naționalei pe arena celor de la River Plate, întrucât relația dintre clubul condus de Stefano Di Carlo și Federația prezidată de Claudio Tapia nu este tocmai bună. Publicația a sugerat că stadionul „Diego Armando Maradona” din La Plata este luat în calcul ca variantă alternativă.

Fanii argentinieni au luat cu asalt stadionul Monumental pentru a-l vedea pe Messi
Fanii argentinieni au luat cu asalt stadionul Monumental pentru a-l vedea pe Messi Foto: EPAImages

Problemele tehnice care au umbrit seara dedicată lui Messi par să fi provocat o ruptură între AFA și River Plate. Marketing Sports, compania contractată de AFA pentru organizarea evenimentului, a emis un comunicat în care a acuzat clubul de fotbal argentinian de provocarea unor incidente. Mai exact, River Plate a fost învinuit că a demontat ecranul gigant al stadionului, împiedicând astfel difuzarea clipurilor video care îl celebrau pe Messi, dar și că a provocat o pană de curent în timpul recitalului susținut de Grupo Cali, momentul care a încheiat evenimentul omagial.

Clubul a respins aceste acuzații, precizând că demontarea ecranului gigant a făcut parte din lucrări planificate de extindere a stadionului care au început în 8 iulie, chiar în timpul Cupei Mondiale și înainte ca Messi să-și anunțe retragerea de la echipa națională, respectiv ca meciul omagial să fie programat. Criticând „lipsa de planificare” a celor de la Marketing Sports, oficialii clubului au subliniat, de asemenea, că sugeraseră închirierea unui generator pentru a asigura o alimentare stabilă cu energie electrică, o măsură pe care organizatorul evenimentului a considerat-o inutilă.

Gruparea argentiniană a concluzionat: „River găzduiește în mod constant meciuri, concerte și evenimente internaționale. Atunci când clubul se ocupă de organizare, își asumă întreaga responsabilitate”. S-a evidențiat faptul că organizarea meciului omagial pentru Messi a fost responsabilitatea AFA și a companiei de producție contractate. „Rezultatul a fost un spectacol care a oferit lumii o imagine regretabilă”.

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