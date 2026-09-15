Arena Națională va găzdui finala UEFA Europa League 2028. S-a mai întâmplat în urmă cu 16 ani

Bucureștiul se pregătește pentru un nou moment de gală! După 16 ani, Capitala României va găzdui din nou o finală europeană, iar de această dată este vorba despre ultimul act al UEFA Europa League din 2028.

Foto: FRF

Decizia a fost luată de Comitetul Executiv al UEFA, reunit la Salonic, unde au fost stabilite orașele care vor organiza finalele europene din 2028 și 2029. Bucureștiul intrase în cursa pentru găzduirea unei finale de Europa League, iar candidatura României a fost acceptată pentru ediția din 2028.

„Este o oportunitate unică pentru fotbalul din țara noastră!”

Va fi doar a doua finală europeană disputată în Capitală. Prima a avut loc pe 9 mai 2012, tot în Europa League, când Atletico Madrid a cucerit trofeul după victoria categorică, 3-0, în fața lui Athletic Bilbao.

„Găzduirea finalei de Europa League la București reprezintă cel mai puternic semnal de încredere din partea Președintelui UEFA și a colegilor mei din Comitetul Executiv UEFA pentru strategia de dezvoltare pe care am propus-o pentru fotbalul profesionist la nivel de cluburi din România.

Este o fereastră de oportunitate unică pentru fotbalul profesionist din țara noastră să intre într-o etapă de accelerare în anii următori pentru a valorifica întregul potențial din punct de vedere sportiv, business și social. Desemnarea Bucureștiului reprezintă totodată și un înalt eveniment de diplomație sportivă care va consolida brandul de țară. Această victorie este încă o confirmare că atunci când există o viziune comună, profesionalism și o colaborare instituțională exemplară, România poate câștiga cele mai importante proiecte la nivel internațional!”, a declarat președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu.