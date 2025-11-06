search
Liga Campionilor la fotbal: Inter Milano are un parcurs perfect, dar victoria cu Kairat Almaty l-a scos din minți pe Chivu

0
0
Publicat:

Inter Milano, echipă antrenată de românul Cristian Chivu (45 de ani), a obținut a patra sa victorie consecutivă în Liga Campionilor la fotbal, 2-1 cu Kairat Almaty, pe San Siro, miercuri seara, în timp ce FC Barcelona a smuls un egal în deplasare cu FC Bruges, 3-3.

Lui Chivu i-a dispărut zâmbetul
Lui Chivu i-a dispărut zâmbetul

Inter a făcut un joc slab, dar a obținut victoria, primind totodată primul său gol în acest sezon de Champions League. Lautaro Martinez (45) și Carlos Augusto (67) au marcat pentru „nerazzurri”, în timp ce golul de onoare al echipei kazahe a fost semnat de israelianul Ofri Arad (55). Vicecampioana Italiei și a Europei este una dintre cele trei echipe cu maximum de puncte, fiind devansată la golaveraj de Bayern și Arsenal.

Cristi Chivu a obținut a patra victorie în Champions League pe banca lui Inter, scor 2-1, cu Kairat Almaty, în al patrulea lui meci ca antrenor în UCL. Presa italiană a analizat ce s-a întâmplat miercuri seară pe „Giuseppe Meazza”. Antrenorul român n-a fost deloc mulțumit de desfășurarea partidei. La la final, românul a „explodat”

Ajunsă la 12 puncte în 4 etape, Inter va da peste adversari de top începând de runda viitoare. Chivu le va înfrunta pe Atletico, Liverpool, Arsenal și Borussia Dortmund.

Chiar și când era 2-1, am avut multă posesie cu fundașii centrali, pasând mingea portarului. Trebuia să facem acțiuni mai simple și să exploatăm spațiile. Ne-a lipsit calitatea și claritatea, am devenit agitați. Nu era momentul potrivit să facem anumite lucruri... înțeleg și știu, am jucat astfel de meciuri. Îmi asum responsabilitatea pentru ceea ce nu am reușit să transmit astăzi.

Astăzi nu am reușit să îi motivez, am eșuat, nu i-am făcut să înțeleagă importanța partidei. Poate unii i-au subestimat. Pentru mine e o lecție. Trebuie să fiu un antrenor mai bun, trebuie să le transmit dorința și pasiunea.

Schimbarea lui Lautaro? A fost ceva stabilit de comun acord. Am vrut ca el să conducă echipa în prima repriză”, a spus Cristi Chivu, la Sky Sport.

????????/

FC Bruges a condus-o de trei ori pe FC Barcelona, dar catalanii au egalat de fiecare dată și au plecat cu un punct (3-3). Nicolo Tresoldi (6) și Carlos Forbs (17, 64) au înscris pentru campioana Belgiei, în timp ce Ferran Torres (8), Lamine Yamal (61) și Christos Tzolis (autogol, 78) au punctat pentru echipa antrenată de Hansi Flick

Gazdele au mai înscris o dată, prin Romeo Vermant (90+1), după o gafă de proporții a portarului Szczesny, însă golul a fost anulat pentru un presupus fault. Barcelona a trimis de trei ori mingea în bară în acest meci.

Manchester City a învins-o fără drept de apel pe Borussia Dortmund, cu 4-1. Phil Foden (22, 57), Erling Haaland (29) și Rayan Cherki (90+1) au punctat pentru ''cetățeni'', iar Waldemar Anton (72) a înscris golul Borussiei.

Galatasaray a câștigat la scor de forfait cu Ajax, 3-0 la Amsterdam, prin hat-trick-ul lui Victor Osimhen.

Victorii în deplasare au reușit și Bayer Leverkusen, 1-0 cu Benfica, și Atalanta Bergamo, 1-0 cu Olympique Marseille, grație unui gol înscris de Lazar Samardzic (90). Atalanta a ratat și un penalty.

În alt meci, Newcastle United a dispus de Athletic Bilbao cu 2-0, prin golurile înscrise de Dan Burn și Joelinton.

Rezultatele etapei a patra:

Marți

SSC Napoli - Eintracht Frankfurt 0-0

Slavia Praga - Arsenal Londra 0-3

Au marcat: Bukayo Saka 32 - penalty, Mikel Merino 46, 68.

Atletico Madrid - Union Saint-Gilloise 3-1

Au marcat: Julian Alvarez 39, Conor Gallagher 73, Marcos Llorente 90+6, respectiv Ross Sykes 80.

Bodo/Glimt - AS Monaco 0-1

A marcat: Folarin Balogun 43.

Cartonaș roșu: Jostein Gundersen (Bodo/Glimt) 81.

Juventus Torino - Sporting Lisabona 1-1

Au marcat: Dusan Vlahovic 34, respectiv Maximiliano Araujo 12.

Liverpool - Real Madrid 1-0

A marcat: Alexis Mac Allister 61.

Olympiakos Pireu - PSV Eindhoven 1-1

Au marcat: Gelson Martins 18, respectiv Ricardo Pepi 90+3.

Paris Saint-Germain - Bayern Munchen 1-2

Au marcat: Joao Neves 74, respectiv Luis Diaz 4, 32.

Cartonaș roșu: Luis Diaz (Bayern) 45+7.

Tottenham Hotspur - FC Copenhaga 4-0

Au marcat: Brennan Johnson 19, Wilson Odobert 51, Micky van de Ven 64, Joao Palhinha 67.

Richarlison (Tottenham) a ratat un penalty în min. 90+2 (bară).

Cartonaș roșu: Brennan Johnson (Tottenham) 57.

Miercuri

FC Pafos - Villarreal 1-0

A marcat: Derrick Luckassen 46.

Qarabag FK - Chelsea Londra 2-2

Au marcat: Leandro Andrade 29, Marko Jankovic 39 - penalty, respectiv Estevao 16, Garnacho 53.

Ajax Amsterdam - Galatasaray Istanbul 0-3

A marcat: Victor Osimhen 59, 66 - penalty, 78 - penalty.

Benfica Lisabona - Bayer Leverkusen 0-1

A marcat: Patrik Schick 65.

FC Bruges - FC Barcelona 3-3

Au marcat: Nicolo Tresoldi 6, Carlos Forbs 17, 64, respectiv Ferran Torres 8, Lamine Yamal 61, Christos Tzolis (autogol) 78.

Inter Milano - Kairat Almaty 2-1

Au marcat: Lautaro Martinez 45, Carlos Augusto 67, respectiv Ofri Arad 55.

Manchester City - Borussia Dortmund 4-1

Au marcat: Phil Foden 22, 57, Erling Haaland 29, Rayan Cherki 90+1, respectiv Waldemar Anton 72.

Olympique Marseille - Atalanta Bergamo 0-1

A marcat: Lazar Samardzic 90.

Charles De Ketelaere (Atalanta) a ratat un penalty în min. 14 (a apărat Geronimo Rulli).

Newcastle United - Athletic Bilbao 2-0

Au marcat: Dan Burn 11, Joelinton 49.

Clasament

1 Bayern Munchen 4 4 0 0 14-3 12

2 Arsenal 4 4 0 0 11-0 12

3 Inter Milano 4 4 0 0 11-1 12

4 Manchester City 4 3 1 0 10-3 10

5 Paris Saint-Germain 4 3 0 1 14-5 9

6 Newcastle United 4 3 0 1 10-2 9

7 Real Madrid 4 3 0 1 8-2 9

8 Liverpool 4 3 0 1 9-4 9

9 Galatasaray 4 3 0 1 8-6 9

10 Tottenham Hotspur 4 2 2 0 7-2 8

11 FC Barcelona 4 2 1 1 12-7 7

12 Chelsea 4 2 1 1 9-6 7

13 Sporting Lisabona 4 2 1 1 8-5 7

14 Borussia Dortmund 4 2 1 1 13-11 7

15 Qarabag FK 4 2 1 1 8-7 7

16 Atalanta 4 2 1 1 3-5 7

17 Atletico Madrid 4 2 0 2 10-9 6

18 PSV Eindhoven 4 1 2 1 9-7 5

19 AS Monaco 4 1 2 1 4-6 5

20 FC Pafos 4 1 2 1 2-5 5

21 Bayer Leverkusen 4 1 2 1 6-10 5

22 FC Bruges 4 1 1 2 8-10 4

23 Eintracht Frankfurt 4 1 1 2 7-11 4

24 Napoli 4 1 1 2 4-9 4

25 Olympique Marseille 4 1 0 3 6-5 3

26 Juventus 4 0 3 1 7-8 3

27 Athletic Bilbao 4 1 0 3 4-9 3

28 Union Saint-Gilloise 4 1 0 3 4-12 3

29 Bodo/Glimt 4 0 2 2 5-8 2

30 Slavia Praga 4 0 2 2 2-8 2

31 Olympiakos Pireu 4 0 2 2 2-9 2

32 Villarreal 4 0 1 3 2-6 1

33 FC Copenhaga 4 0 1 3 4-12 1

34 Kairat Almatî 4 0 1 3 2-11 1

35 Benfica 4 0 0 4 2-8 0

36 Ajax 4 0 0 4 1-14 0

Primele opt clasate la finalul fazei principale a competiției se vor califica direct în optimile de finală, iar formațiile clasate pe locurile 9-24 vor disputa baraje pentru accederea în optimi.

Sport

