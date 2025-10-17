Andrei Rațiu semnează și devine cel mai bine plătit jucător al echipei. Telenovelă încheiată pentru „Sonic”

Andrei Rațiu și-a decis viitorul, urmând să continue alături de Rayo Vallecano. „Plimbat” de presă pe la marile echipe ale Spaniei - s-a scris că Barcelona, Real și Atletico Madrid l-au acontat deja - internaționalul român va continua la actuala sa formație.

Cu toate că nu are un sezon excepțional, ca în stagiunea trecută, „Sonic” a fost ofertat cu un salariu de un milion de euro de clubul madrilen, cu 300.000 de euro mai mult decât până acum, iar Andrei Rațiu a acceptat să prelungească acordul cu Rayo până în 2029, conform Digisport.

Rayo nu îl dă pe mai puțin de 25 de milioane de euro

Astfel, românul care era pe locul 12 în lot în ceea ce privește veniturile, va deveni cel mai bine plătit jucător din echipă. După ce s-au stins discuțiile despre trecerea la unul dintre granzii Spaniei, fotbalistul de 27 de ani a avut o ofertă certă de la Wolverhampton, echipă din Premier League, conform mundodeportivo.com. Britanicii erau dispuși să plătească 18 milioane de euro pentru Andrei Rațiu, dar Rayo Vallecano nu a vrut să audă.

Gruparea iberică nu discută vreun transfer sub 25 de milioane de euro, atât cât e clauza de reziliere a contractului. Madrilenii au cumpărat recent toate drepturile pentru jucătorul român, cu 5 milioane de euro, până în vară el fiind deținut 50%-50% de Rayo și de Villarreal.