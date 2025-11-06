Liga Europa: FC Basel - FCSB, în etapa a 4-a din faza grupelor. Atac la banca elvețiană

Etapa a patra din grupa unică de Liga Europa la fotbal o trimite pe FCSB în Elveția. În Țara Cantoanelor, campioana României are astăzi, de la ora 19:45, întâlnire cu un adversar de calibru, FC Basel.

După trei etape, cele două formații sunt vecine de suferință: FC Basel se află pe locul 24 în clasament, iar FCSB se găsește pe poziția a 28-a. Ultimuul duel direct datează de pe 16 ianuarie 2020. A fost un meci amical s-a încheiat cu succesul elvețienilor, scor 1-0. A decis golul din minutul 86 al kosovarului Edon Zhegrova, actualul jucător al formației Juventus Torino. Celelalte trei întâlniri au avut loc în 2013 (două remize cu același scor, 1-1, în grupa de Liga Campionilor terminată pe ultimul loc de FCSB, cu 3 puncte; Basel s-a clasat pe 3, cu 8 puncte, primele două clasate fiind Chelsea - 12 și Schalke - 10). În 2012, un amical disputat în luna iunie s-a terminat cu 4-2 pentru FCSB, marcatori Rusescu, Rocha, Florin Costea și Nikolic.

Tactică schimbată la mijloc

Conducerea FCSB-ului a hotărât deja echipa de start pe care o va folosi în deplasarea din Elveția. S-a renunțat la planul de a folosi doi mijlocași defensivi în Europa, astfel că Adrian Șut și Florin Tănase vor avea rolul să blocheze adversarul în fața apărării. Primul 11 a fost dictat și de această dată de la Palat.

„Cu Basel o să fac acatistul Sfântului Gheorghe. Asta o să fac, că doar așa îi bați pe ăștia, cu rugăciunea. Ești în deplasare, ești la ei acasă. Cea mai bună echipă va fi cu Basel. Voiam să jucăm cu doi închizători, dar am zis că, dacă vom folosi doi închizători, vom fi un fel de țintă, adică mingea doar la ei. Am zis că o să jucăm cu Tănase și cu un închizător, ca să ținem de minge. Vor fi Tănase și Șut la mijlocul terenului. Olaru decar, Thiam în stânga, Miculescu în dreapta și Bîrligea vârf. În apărare, Pantea, Ngezana, Graovac și cu Risto Radunovic. Cisotti îl odihnim. Va intra în repriza a doua. Miculescu nu e Maradona, dar, în meciurile tari, e cel mai bun, mai tare decât Bîrligea, pentru că el câștigă dueluri, sperie fundașii, vine și ajută fundașii. Ăsta e fotbalistul modern. Cel mai bun fotbalist al meu și care-mi bagă bani în buzunar este David Miculescu. El mi-a băgat bani în buzunar anul trecut, el îmi bagă bani în buzunar și anul ăsta”, s-a umflat în pene latifundiarul Gigi Becali (67 de ani).

Fără Cercel în Țara Cantoanelor

În vârstă de 19 ani, Ionuț Cercel, stoperul adus de la Farul Constanța, a profitat de problemele din centrul defensivei celor de la FCSB și a impresionat cu evoluțiile sale. Tănărul fotbalist nu va fi însă disponibil pentru meciul cu Basel, din Europa League, asta deoarece campioana României nu l-a inclus pe lista UEFA. Variantele FCSB-ului pentru postul de fundaș central în Europa sunt Siyabonga Ngezana, Daniel Graovac, respectiv Vlad Chiricheș și Joyskim Dawa (ultimii doi fiind accidentați în momentul de față).

Confruntare cu Daniliuc

FCSB are doar trei puncte după trei meciuri disputate în faza ligii din Europa League. Campioana României a câștigat în Olanda cu Go Ahead Eagles, 1-0, și a pierdut la București cu Young Boys Berna, 0-2, și Bologna, 1-2. Basel are tot trei puncte, obținute cu în runda a doua, când a câștigat, scor 2-0, cu Stuttgart. Elvețienii au pierdut cu Freiburg, 1-2, și cu Lyon, 0-2. FCSB se prezintă pe „St. Jacob-Park” după o victorie în Superligă, 2-0 în deplasare cu Universitatea Cluj, iar Basel a remizat în deplasare cu campioana Young Boys Berna, scor 0-0, după ce a jucat din minutul 48 în superioritate numerică. După 12 etape, Basel este pe locul 2 în clasament, cu 22 de puncte (liderul Thun are 28 de puncte). La Basel evoluează Flavius ​​David Daniliuc (24 de ani), este stoper austriac cu origini românești crescut de Bayern Munchen. La elvețienii, om de bază este nigerianul Philip Otele (26 de ani), care în România a jucat pentru UTA Arad și la CFR Cluj.

Stadion de 38.000 de locuri

FCSB susține de al doilea meci în deplasare în cadrul grupei principale din Europa League, după cel din Olanda, cu Go Ahead Eagles. Arena celor de la Basel a fost dată în folosință în anul 2001 și a fost renovată în perioada 2005 - 2006. Capacitatea stadionului este de 38.000 de locuri, iar suprafața de joc este una naturală. Suporterii lui Basel sunt recunoscuți pentru atmosfera incendiară creată la meciurile de pe teren propriu, dar vor avea parte de rezistență. Se estimează că FCSB va fi susținută de circa 1.000 de fani în Elveția. FC Basel are în palmares 21 de campionate ale Elveției, iar în trecut era obișnuită cu grupele Ligii Campionilor.

Un albanez la centru

Albanezul Juxhin Xhaja va arbitra meciul dintre FCSB şi FC Basel, potrivit site-ului UEFA. Arbitri asistenți au fost desemnați Arber Zalla şi Rejdi Avdo, iar al patrulea oficial va fi Olsion Yzeiraj, toți din Albania. Italianul Michael Fabbri a fost delegat ca arbitru video, iar albanezul Kreshnik Barjamaj va fi arbitru asistent video. „Centralul Xhaja a arbitrat-o de două pe FCSB până acum, prima oară pe 3 august 2023, când „roş-albaştrii” treceau de ȚSKA 1948 Sofia cu 3-2, pe stadionul „Arcul de Triumf” din Capitală, în manşa secundă a turului al doilea preliminar al Conference League. Al doilea meci condus de albanez a avut loc pe 12 decembrie 2024, FCSB terminând la egalitate cu echipa germană Hoffenheim, 0-0, în etapa a şasea a Europa League. Juxhin Xhaja a condus-o şi pe Universitatea Craiova, în meciul câştigat cu 2-1 pe terenul echipei Istanbul Başakşehir, pe 21 august anul acesta, în prima manşă a play-off-ului Conference League.

Programul FCSB-ului din faza principală a Europa League

Etapa 1: Go Ahead Eagles - FCSB 0-1

Etapa 2: FCSB - Young Boys 0-2

Etapa 3: FCSB - Bologna 1-2

Etapa 4: FC Basel - FCSB, 6 noiembrie, ora 19:45

Etapa 5: Steaua Roșie - FCSB, 27 noiembrie, ora 22:00

Etapa 6: FCSB - Feyenoord, 11 decembrie, ora 22:00

Etapa 7: Dinamo Zagreb - FCSB, 22 ianuarie, ora 22:00

Etapa 8: FCSB - Fenerbahce, 29 ianuarie, ora 22:00