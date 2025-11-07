search
Remontada i se datorează. Andrei Rațiu, ovaționat de spanioli după victoria lui Rayo din Conference League: „Centrare perfectă”

0
0
Publicat:

În meciul dintre Rayo Vallecano și Lech Poznan, din Conference League, Andrei Rațiu a avut un rol esențial în revenirea echipei spaniole.

Andrei Rațiu Foto/Facebook
Andrei Rațiu Foto/Facebook

Gazdele, conduse cu 0-2 la pauză, și-au schimbat complet fața jocului odată cu intrarea în teren a fundașului dreapta al naționalei României.

Până la acest meci, Rayo Vallecano rămăsese neînfrântă în grupa sa, cu o victorie și o remiză în primele două etape. În ciuda scorului defavorabil de la pauză, antrenorul Iñigo Pérez a ezitat să facă schimbări imediat, dar în minutul 55 a trimis pe teren patru jucători, printre care și Rațiu.

Impactul său a fost imediat. La prima acțiune ofensivă după intrarea sa, Rațiu a recuperat mingea pe banda dreaptă și a declanșat atacul. Faza a continuat rapid. Mingea a ajuns la Garcia, apoi la Pedro Diaz, iar Palazon a finalizat în plasă la bara a doua, reducând scorul la 1-2 și readucând speranța în tabăra gazdelor.

Spaniolii, surprinși de evoluția lui Rațiu. Nota 7,1 pentru român

În ultimele 30 de minute ale meciului, gazdele au trecut la un atac total și au reușit să înscrie de două ori. De Frutos a adus egalarea în minutul 83, iar Garcia a făcut spectacol în tribune, marcând golul decisiv în al patrulea minut de prelungiri.

Deși a evoluat doar puțin peste 30 de minute, Andrei Rațiu a avut o contribuție remarcabilă: a atins mingea de 64 de ori, a ieșit din apărare de două ori, a câștigat patru dueluri și a efectuat tot patru recuperări.

„Rayo continuă visul european!”

Pentru prestația sa, fundașul dreapta al naționalei României a primit nota 7,1 din partea specialiștilor de la Sofascore.

„Rayo Vallecano își continuă visul european și a urcat în fruntea clasamentului Conference. Au învins-o pe Lech Poznan joi, grație unei reveniri uimitoare în repriza secundă, recuperând un deficit de 0-2 de la pauză.

Isi Palazón, De Frutos (ambii rezerve în repriza secundă) și Álvaro au asigurat victoria, intrând în istorie în Europa. Acest triumf le oferă, de asemenea, lui Rayo un impuls moral de care au mare nevoie, în timp ce se pregătesc pentru meciul dificil de campionat împotriva lui Real Madrid, duminica viitoare.

În minutul 59, Ratiu a trimis o centrare perfectă, iar Isi Palazón a înscris-o, marcând primul gol pentru echipa din Vallecas, reducând diferența și adăugând puțină savoare jocului. A fost o acțiune orchestrată de două dintre schimbările lui Íñigo Pérez!, au transmis jurnaliștii de la Mundo Deportivo.

