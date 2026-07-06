Liderul mondial a pierdut! „Am dat-o în bară anul acesta”, a spus Arina Sabalenka

Surpriză în optimile de finală ale turneului de mare șlem de la Wimbledon. Lider mondial, Arina Sabalenka a pierdut (2-6, 6-7/2) meciul cu Naomi Osaka. Jucătoarea niponă a reușit cel mai bun joc al său de la revenirea din concediul de maternitate.

La puțin timp după ce Iga Swiatek şi Elena Rybakina părăsiseră turneul, și jucătoarea din Belarus a spus adio întrecerii de pe iarba londoneză. Cvadruplă câștigătoare a unor turnee de mare șlem, Sabalenka nu a mai pierdut așa devreme la un turneu atât de important de la ediția 2022 a întrecerii de la Roland Garros, când s-a înclinat în turul 3.

După meci, Sabalenka a recunoscut superioritatea adversarei sale: „Nu mă gândesc la clasament acum. Vreau doar să uit de tenis şi să încerc să-mi revin. Am dat-o în bară anul acesta și sper să nu se întâmple și în 2027. Ce aş fi putut face împotriva unei jucătoare care excelează, care loveşte mingea cu precizie şi care joacă fără frică? Au existat două extreme. Eu, care mă temeam, și ea, care dădea totul. Felicitări, Naomi! Am încercat să-mi schimb racheta, să-mi ajustez loviturile. Cred că am încercat totul, însă pur și simplu nu a fost ziua mea”.

Campioană la Australian Open și US Open, Osaka bifează cel mai bun sezon al său pe iarbă. Înainte de Wimbledon, ea a jucat prima sa finală pe gazon, la Bad Homburg, în Germania. Atunci, a abandonat în debutul setului 2 al meciului cu Karolina Muchova (nr. 9 WTA), jucătoare pe care o va înfrunta în turul următor, la Wimbledon.

În sferturile de finală s-a calificat și Coco Gauff (SUA / nr. 7 WTA), care a trecut cu 4-6, 6-3, 6-4 de elvețianca Belinda Bencic (11 WTA), semifinalista din 2025. Înainte de ediția din acest an a turneului de la Wimbledon, americanca nu mai câștigase un meci pe iarbă din vara 2024. Următoarea sa adversară va fi Jessica Pegula (SUA / nr. 4 WTA), care s-a impus cu cu 4-6, 6-3, 6-1 în fața compatrioatei Iva Jovic (16 WTA).