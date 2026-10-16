Ion Țiriac, mai bogat cu 3 milioane de euro după un acord cu SRI. Ce a pus la cale omul de afaceri

Ion Țiriac își extinde afacerile printr-o nouă înțelegere cu o instituție importantă a statului român. Compania Țiriac Auto a câștigat licitația organizată de Serviciul Român de Informații pentru furnizarea a 100 de mașini electrice.

Ion Țiriac Foto: Sportpictures

Valoarea contractului se ridică la aproximativ 17.05 milioane de lei, echivalentul a peste 3.1 milioane de euro, potrivit informațiilor publicate de profit.ro. Astfel, firma omului de afaceri va asigura o parte din automobilele necesare înnoirii flotei instituției. Competiția pentru obținerea contractului a fost disputată. Printre companiile care au participat la procedura de achiziție s-au numărat Renault Commercial Roumanie, Auto Novex și Porsche Romania.

Țiriac Auto a obținut un contract de milioane de euro

Achiziția face parte din programul „eFLOT”, prin care SRI urmărește să înlocuiască o parte din parcul auto existent cu vehicule electrice. Proiectul are ca obiectiv trecerea către un sistem de transport cu emisii zero și modernizarea flotei instituției. Prin această tranzacție, Țiriac Auto obține un contract de milioane de euro, într-un sector în care instituțiile publice investesc în tot mai multe soluții de mobilitate electrică.

„Existența în patrimoniul instituției a autoturismelor electrice va contribui la creșterea mobilității, a operativității și a calității activităților în cadrul misiunilor specifice în conformitate cu necesitățile Serviciului. (…) Obiectivele specifice asociate furnizării autoturismelor electrice care fac obiectul contractului constau în creșterea nivelului de eficiență în executarea misiunilor de transport!”, a precizat SRI, în caietul de sarcini.

Rezultatele financiare arată că Țiriac Auto a avut un an 2025 solid, cu venituri de peste 2,9 miliarde de lei și un profit net care a depășit 20,5 milioane de lei. Compania se menține pe profit de mai mulți ani, înregistrând rezultate pozitive în fiecare an începând din 2019. În 2024, afacerile au fost de aproximativ 2,6 miliarde de lei, iar câștigul net a trecut de 56 de milioane de lei. Comparativ cu anul precedent, cifra de afaceri a crescut în 2025, însă profitul net a fost mai mic.