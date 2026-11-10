Ion Țiriac a plătit 107.000 de euro pentru icoanele unei capele din Poiana Brașov. Ce spune Gigi Becali

Ion Țiriac a investit 107.000 de euro în icoanele care vor împodobi capela greco-catolică ridicată în Poiana Brașov. Miliardarul a apelat la Gigi Becali pentru achiziționarea obiectelor religioase, iar patronul FCSB a povestit cum a ajuns să comande zeci de icoane din Grecia și să negocieze prețul inițial.

Omul de afaceri Ion Țiriac Foto: Sport Pictures

Capela a fost construită cu sprijinul Fundației „Ion Țiriac” și urmează să fie sfințită în luna decembrie. Pentru amenajarea lăcașului de cult, omul de afaceri a dorit să achiziționeze icoane, iar pentru acest lucru a apelat la Gigi Becali.

Patronul FCSB a povestit, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, cum a decurs discuția cu Ion Țiriac și cum a preluat responsabilitatea achiziției, potrivit B1 TV.

„Am vorbit cu el și zice: «Hai, că vin eu la matale». Păi zic «nu, că vin eu, că eu sunt mai mic. Cel mai mic vine la cel mai mare». El a zis: «Hai, bre, că eu sunt mai mare doar la ani»”, a relatat Gigi Becali.

Comanda inițială s-a transformat într-o achiziție de 107.000 de euro

Potrivit lui Gigi Becali, Ion Țiriac își dorea inițial doar patru icoane pentru capelă. Omul de afaceri a decis însă să îi ofere mai multe variante, astfel că a luat legătura cu un furnizor din Grecia și a comandat 30 de obiecte religioase.

În urma selecției, miliardarul a ales zece icoane. Prețul inițial al acestora era de 124.000 de euro, însă Becali spune că a reușit să obțină o reducere de 17.000 de euro.

„Voia patru icoane. I-am comandat zece. I-am comandat 30, a ales 10. Au costat, în primă fază, 124.000 de euro. Eu i-am zis: «Stai, domne, să negociez». Le-am scos la 107.000. Și acuma i le plătesc eu azi și după aia, când vine el să le aducă. Am dat comandă la un grec să le aducă”, a declarat patronul FCSB.

Gigi Becali: „Singurul om în fața căruia mă înclin este Țiriac”

Gigi Becali a vorbit și despre respectul pe care îl are față de Ion Țiriac. Întrebat despre rivalitățile din fotbal și despre succesul altor finanțatori, patronul FCSB a susținut că miliardarul este singurul român în fața căruia se înclină.

„Singurul om în fața căruia mă pot înclina, singurul român din țară, e unul singur. El se numește (Ion) Țiriac. Eu mă înclin în fața lui… În rest, nu există niciun român cu care să am eu orgoliu. Țiriac e singurul om în fața căruia mă înclin. Adică e un om de prea mare calitate, prea super om de calitate. Și nu mă refer numai la bogăție. Mă refer la calitate. E om bun, smerit!”, a afirmat Gigi Becali.