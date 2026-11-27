Dan Matei Șucu, fiul cel mare al lui Dan Șucu, fondatorul Mobexpert, a cumpărat un teren de 3,5 hectare în zona Vergului din București, unde pregătește primul său proiect rezidențial. Planurile prevăd aproximativ 1.200 de apartamente.

Dan Matei Șucu, fiul cel mare al lui Dan Șucu Foto: Imago Images

Valoarea de dezvoltare a viitorului ansamblu, indicator denumit GDV, este estimată la 250 de milioane de euro. Proiectul anunțat pentru estul Capitalei va include zece clădiri cu parter și 14 etaje, potrivit Ziarului Financiar.

Parcări și servicii de proximitate

Pentru ansamblu sunt prevăzute circa 1.500 de locuri de parcare, distribuite pe un nivel subteran și două niveluri supraterane. La parterul clădirilor sunt planificate spații comerciale care să găzduiască servicii precum brutării, cafenele sau cabinete medicale. Noul proiect imobiliar va cuprinde aproximativ 1.200 de apartamente, ceea ce va duce numărul locuințelor dezvoltate de familia Șucu la aproape 3.400.

Potrivit informațiilor publicate de ZF, clădirile vor respecta standardul nZEB, iar locuințele vor fi predate cu bucătării mobilate și utilate integral de Mobexpert.

„Proiectul este gândit ca un cartier!”

Dan Matei Șucu a explicat că a căutat un teren de mari dimensiuni în interiorul orașului pentru un proiect conceput ca un cartier, în care locuințele să fie însoțite de servicii și de suficiente parcări.

„Am căutat un teren de această dimensiune în interiorul oraşului pentru a veni cu un proiect care să schimbe şi să pună cu adevărat în valoare zona din care face parte. Proiectul este gândit ca un cartier, cu servicii şi locuri de parcare suficiente, nu doar blocuri de locuinţe!”, a punctat Dan Matei Şucu.

În aprecierea sa, estul Bucureștiului are potențial de creștere datorită cererii solvabile și unei oferte de locuințe noi mai reduse decât în nord. El consideră că diferența de preț dintre cele două zone nu mai reflectă diferența de infrastructură, conform declarației publicate de Ziarul Financiar.

Proiectul parcurge în acest moment etapele birocratice necesare pentru obținerea avizelor și autorizațiilor. Dacă programul estimat va fi respectat, lucrările de construcție ar putea începe în ultimele luni ale anului 2028. Ansamblul va fi realizat treptat, în trei sau patru etape distincte. Primele locuințe ar urma să fie finalizate și predate proprietarilor în jurul anului 2030.