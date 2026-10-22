Ce s-a ales de mașinile pe care David Popovici le-a primit de la Ion Țiriac după JO de la Paris! Campionul nu le conduce

După Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, David Popovici a primit două mașini din partea lui Ion Țiriac, câte una pentru fiecare medalie câștigată. Înotătorul român a obținut aurul la 200 de metri liber și bronzul la 100 de metri liber.

David Popovici a primit două mașini din partea lui Ion Țiriac Foto: Facebook

Cadourile au fost un Hyundai Ioniq 5, evaluat la aproximativ 52.500 de euro, și un Hyundai Bayon, care valorează în jur de 20.000 de euro. Astfel, cele două mașini au o valoare totală de aproximativ 72.500 de euro.

Cu toate acestea, David Popovici a ales să nu le folosească în trafic. Sportivul a explicat că automobilele personalizate atrag prea multă atenție, motiv pentru care preferă să nu circule cu ele.

„Nu pot să o conduc pentru că atrage prea mult atenţia, aşa că prefer să conduc maşina mea obişnuită. O maşină care se pierde mult mai repede în mulţime. Eu conduc un Audi A3, vechi de 10 ani. Mai merg şi cu autobuzul. Mă bucur că acum am ocazia să spun că am o maşină complet obişnuită, un Audi cu 105 cai putere!”, declara David Popovici pentru Radio ZU, referindu-se la maşina Hyundai Ioniq 5.

„E un mare sportiv și un mare om. E treaba lui ce face cu banii!”

Pasionat de mașini sport, David Popovici a hotărât, după Jocurile Olimpice, să își achiziționeze propriul bolid de vis. Tânărul înotător a optat pentru o mașină de lux, Porsche Spyder, care a costat nu mai puțin de 120.000 de euro. Achiziția nu a fost privită cu ochi buni la momentul respectiv, mai mulți reprezentanți ai sportului din România considerând că o astfel de cheltuială nu și-a avut rostul. Ion Țiriac, pe de altă parte, l-a înțeles pe David, împărtășind cu acesta pasiunea pentru bolizi de lux.

„E un mare sportiv şi mi s-a părut, până acum, şi un mare om, cu picioarele pe pământ, la locul lui, campion olimpic, cu record mondial. Ce face el cu banii, e treaba lui. Porsche, după câte sunt eu informat, l-au făcut reprezentantul lor de imagine pentru această maşină. Porsche, Popovici, se potriveşte oarecum ca nivel de înălţime. Dacă cineva îl critică…nu ştiu ce scandal este. Se scriu lucruri care nu au legătură cu realitatea!”, admitea Ion Ţiriac, referindu-se la achiziţia de 120.000 de euro făcută de David Popovici.